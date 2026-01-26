TMW Radio Giammarioli: “La Salernitana ha una rosa forte, potrebbe salvarsi tranquillamente in B"

Stefano Giammarioli è intervenuto nel corso dell'appuntamento pomeridiano di A Tutta C, trasmissione in onda su TMW Radio e su Il 61, canale 61 del digitale terrestre.

Direttore, la Salernitana ha fatto un grande colpo con l’arrivo di Facundo Lescano. Secondo lei è sufficiente per colmare il gap con Catania e Benevento o serve ancora qualcosa?

"Credo che questi siano colpi sufficienti per stabilizzarsi tra le squadre favorite. A quel punto, però, conta molto di più la gestione rispetto al singolo giocatore che arriva. La Salernitana ha una rosa che, secondo me, potrebbe ambire anche a una salvezza tranquilla in Serie B. Dopo una retrocessione, l’aspetto fondamentale diventa la gestione dell’ambiente e della tifoseria: oggi è questo il vero nodo".

Catania e Benevento hanno però sei punti di vantaggio. È un divario colmabile?

"Sono due squadre che viaggiano forte e hanno rose importantissime. Il Catania, in particolare, si è rinforzato molto. Sei punti possono sembrare tanti, ma con la regola dei tre punti i campionati spesso si decidono a marzo. Se la Salernitana riesce a restare agganciata al gruppo fino a quel momento, poi diventa un vero terno al lotto: parliamo di tre piazze importanti. Sono un po’ ossessionato dalla gestione dell’ambiente e, in questo senso, credo che il Benevento abbia qualcosa in più. Mi sembra un contesto più sereno per lavorare. Detto questo, penso che tutte e tre se la giocheranno fino alla fine per la Serie B e che la Salernitana sia ancora pienamente in corsa".

Manca una settimana alla chiusura del mercato: cosa si aspetta per la Serie C?

"Sarà il solito mercato. In Serie C sono anni che pochissime squadre programmano davvero e poi non vanno a Milano negli ultimi giorni. Ci saranno scambi e valutazioni all’ultimo secondo. Molte operazioni, però, nel 90% dei casi non risolvono i problemi delle squadre: quelli andavano affrontati prima. Ma è anche questo un modo di fare calcio".

Si aspetta ancora qualche grande colpo negli ultimi giorni?

"Colpi di questo livello credo siano finiti, a meno di situazioni particolari dell’ultimo momento tra procuratori e presidenti. A livello tecnico ormai le idee sono chiare: ci saranno soprattutto aggiustamenti per le squadre che lottano per la salvezza o che non si sentono ancora tranquille. Operazioni importanti come quelle viste finora credo non ce ne saranno".