TMW Sorrento, pronto un colpo in mezzo al campo: è in arrivo Capezzi

Rinforzo d’esperienza in mezzo al campo per il Sorrento. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com infatti il club campano avrebbe trovato l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Leonardo Capezzi dalla Carrarese. Il giocatore oggi sarà in città per le visite e la firma sul contratto che lo legherà alla sua nuova squadra fino al 2028.

Il classe ‘95 dopo aver conquistato la promozione in Serie B e la salvezza con i marmiferi, 47 presenze e una rete, in questa stagione è finito ai margini della prima squadra non scendendo mai in campo e per questo motivo cambierà aria a gennaio andando al Sorrento per giocare con continuità. Per Capezzi sarà la seconda esperienza in Serie C dopo quella in giallazzurro, mentre più lunga è la sua carriera in Serie B dove conta 141 presenze con cinque reti.