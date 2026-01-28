Ufficiale Capezzi saluta la Carrarese e torna in Serie C. È un nuovo acquisto del Sorrento

Volto nuovo in casa Sorrento, con la società che si assicura l'esperienza di Leonardo Capezzi per il centrocampo: il classe 1995 arriva in Campania a titolo definitivo dalla Carrarese, club che il giocatore ha contribuito a portare in Serie B due anni fa.

Questa, la nota dei rossoneri:

"Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver acquisito dalla Carrarese Calcio 1908 il diritto alla prestazioni sportive di Leonardo Capezzi.

Centrocampista nato a Figline Valdarno il 28 marzo del 1995, Capezzi proviene dalla Carrarese, formazione con la quale ha vinto il campionato di Serie C due anni fa (23 presenze ed un gol). Lo scorso anno per lui 21 gettoni con gli apuani in Serie B. A proposito di cadetteria, Capezzi ha nel suo palmares due promozioni in Serie A con le maglie di Salernitana (2020/2021) e Crotone (2015/2016).

All’attivo, in totale, 48 apparizioni in Serie A (dove ha giocato anche con Empoli e Sampdoria) e 141 in B (categoria in cui ha militato anche con Perugia e Varese) oltre ad un’esperienza in Liga2 con l’Albacete".

Questa, invece, la nota della Carrarese: "Carrarese Calcio 1908 comunica la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Capezzi alla società Sorrento Calcio 1945.

Il club apuano coglie l’occasione per ringraziare Leonardo per la dimostrazione di dedizione, attaccamento e professionalità espressa in questi anni trascorsi insieme e rivolge al centrocampista i migliori auguri per un proseguimento della propria carriera sportiva ricco di successi e soddisfazioni personali".