Sudtirol-Padova, la lista dei convocati di Castori per la sfida di domani
TUTTO mercato WEB
Il tecnico del Sudtirol Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la 21ª giornata del campionato di Serie B, in programma domenica 25 gennaio alle ore 15.00 allo Stadio Druso di Bolzano contro il Padova. Ecco le scelte dell'allenatore:
Portieri: Adamonis, Poluzzi, Theiner.
Difensori: Bordon, F. Davi, S. Davi, El Kaouakibi, Kofler, Mancini, Sabatini, Veseli.
Centrocampisti: Brik, Casiraghi, Crnigoj, Frigerio, Mallamo, Molina, Tait, Tronchin, Zedadka.
Attaccanti: Merkaj, Odogwu, Pecorino, Verdi.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Le più lette
4 Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Lecce, Di Francesco: "Banda e Sottil i giocatori con più talento. Dobbiamo arrivare alla salvezza sennò parliamo di niente"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile