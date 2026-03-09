Alex Schwazer al SudTirol: "Lavoro per far migliorare aspetti legati alla corsa e capacità di recupero"

"Sono molto orgoglioso e onorato di questa nuova opportunità lavorativa in veste di consulente del Sudtirol. Sono pronto ad affrontare questa nuova grande sfida nel mondo del calcio per la squadra della mia regione, che è gestita da ottimi professionisti, con tutta la mia esperienza e conoscenza dello sport": così, lo scorso mese di luglio, attraverso il proprio profilo Instagram, Alex Schwazer, oro olimpico nella marcia 50km a Pechino 2008 e da quel momento nuovo consulente atletico del club altoatesino.

Del suo operato, seppur in modo breve, è tornato a parlare dalle colonne de La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, nel corso di una lunga intervista: "Lavoro come consulente per i preparatori atletici. L’obiettivo è migliorare gli aspetti legati alla corsa e alla capacità di recupero".

E i frutti sembrano vedersi, considerando che la compagine guidata da mister Fabrizio Castori è al nono posto della graduatoria del campionato di Serie B, a soli due punti dalla zona playoff...