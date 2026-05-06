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Milan, dalla Champions passa anche l'assalto a Goretzka: per ora congelata ogni trattiva

Milan, dalla Champions passa anche l'assalto a Goretzka: per ora congelata ogni trattivaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:56Serie A
Pierpaolo Matrone

Le ultime tre giornate di campionato potrebbero incidere non solo sul presente del Milan, ma anche sulle strategie del prossimo mercato. Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione dai rossoneri c’è Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco che avrebbe aperto concretamente alla possibilità di trasferirsi a Milano a parametro zero.

L’operazione - scrive Tuttosport - resta strettamente legata alla qualificazione alla prossima Champions League. Il tedesco, reduce da un buon momento di forma con tre gol segnati nelle ultime quattro gare di Bundesliga, starebbe valutando con attenzione il finale di stagione della squadra di Massimiliano Allegri prima di prendere una decisione definitiva.

L’idea del Milan sarebbe quella di costruire un centrocampo di altissimo livello con Goretzka, Modric e Rabiot, ma il momento della squadra alimenta dubbi e riflessioni. Le difficoltà offensive, i punti lasciati per strada e una fragilità difensiva inattesa per una formazione allenata da Allegri stanno complicando la corsa europea.

Fallire l’accesso alla Champions per il secondo anno consecutivo rappresenterebbe un colpo pesantissimo sia sul piano economico sia su quello tecnico. Un aspetto che il club conosce bene dopo le recenti difficoltà nel convincere alcuni grandi profili ad accettare il progetto rossonero senza il palcoscenico europeo.

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