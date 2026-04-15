Team Altamura in crescita. Ninivaggi: "Per continuare a farlo deve farlo anche la città"

Questo finale di stagione per il Team Altamura potrebbe chiudersi in due modi. O con la gioia per la terza conferma consecutiva in Serie C o con l'incredibile soddisfazione per aver centrato una sorprendente qualificazione ai playoff.

Un bivio comunque felice per la società del presidente Franco Ninivaggi che, ospite di Antenna Sud, ha fatto il punto della situazione. Fra presente e futuro.

"È un passo importante verso la crescita del club. Però, come ho sempre detto, per far crescere il club deve crescere anche l’ambiente, deve crescere la città. Servono strutture. Noi ce la stiamo mettendo tutta. Alla fine dell’anno tireremo le somme e capiremo dove ci siamo posizionati noi come società, ma soprattutto la città intera rispetto al rapporto con la società. Cosa mi aspetta adesso dalla città? Mi aspetto quello che è sotto gli occhi di tutti: un sostegno maggiore, una vicinanza maggiore a questa società e a questi ragazzi".