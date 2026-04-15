Milan, Gimenez: "Mi piace stare in Europa, ma tra molti anni spero di tornare al Cruz Azul"

Tra prestazioni deludenti e problemi fisici, Santiago Gimenez ha decisamente steccato in questo 2025-2026. Intervistato da RECORD Mexico, il centravanti del Milan ha parlato così del suo campionato: "È stato un anno piuttosto complicato perché avevo iniziato la stagione con molte aspettative, giocando le prime 10 partite da titolare mentre la squadra era al primo posto. Avevo grandi aspettative e molta fame di raggiungere gli obiettivi stagionali, poi è arrivato l'infortunio..."

Come ha affrontato questo periodo di stop?

"A nessuno piace infortunarsi, sono arrivate le cattive notizie sull'operazione e tutto il resto, ma l'ho sempre detto: cerco di non guardare al passato, cerco sempre di guardare al presente per costruire il futuro. Credo che il presente sia che sono già uscito dall'operazione, sto bene, mi sto allenando di nuovo e chiaramente sto lavorando ancora per essere al 100% e regalare gioie alla gente"

In futuro tornerà in Messico?

"È un desiderio interiore che ho e che sicuramente si realizzerà tra molti anni, spero, perché mi piace stare in Europa e competere ai massimi livelli, ma mi piacerebbe molto tornare al Cruz Azul. È una squadra che ha segnato un'epoca; quel Cruz Azul del 2020, 2021, 2022 credo sia stata una squadra che ha fatto il record di punti, che ha vinto la Coppa, la Supercoppa, la Liga MX e ho avuto la fortuna di far parte di quella rosa: è stato qualcosa di bello, meraviglioso. Chiaramente un giorno mi piacerebbe tornare".