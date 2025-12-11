Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Team Altamura, Ninivaggi frena sul mercato: “Pochi ritocchi, priorità a giovani ed equilibrio”

Team Altamura, Ninivaggi frena sul mercato: “Pochi ritocchi, priorità a giovani ed equilibrio”
Luca Bargellini
Oggi alle 11:34Serie C
Luca Bargellini

Lunga intervista ai microfoni di Antenna Sud da parte di Franco Ninivaggi, presidente del Team Altamura. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:

"Per il Team Altamura l'impiego dei giovani è una scelta di necessità, di sostenibilità economica e soprattutto di convinzione. Ci crediamo profondamente". I primi dati sul minutaggio under vedevano infatti i biancorossi quarti nel girone C, poi nella seconda tranche sono addirittura saliti: "Confermo: siamo secondi nella classifica complessiva del girone C e saremmo primi in Italia se si considerasse solo il numero di giovani impiegati e i minuti effettivamente giocati, senza le penalizzazioni legate al fatto che non tutti provengono dal nostro settore giovanile. Abbiamo sempre detto che per noi questa è una politica essenziale. Dal primo giorno di mercato ci siamo concentrati solo su questo: praticamente tutti i nostri giovani sono di proprietà, tranne Tobia Mogentale che è in prestito dal Vicenza (con cui abbiamo ottimi rapporti e contiamo di riscattarlo a gennaio). L’allenatore Mangia crede nei ragazzi, lo dimostra il fatto che ne schiera spesso 8-9 anche quando basterebbero 5 per prendere il massimo del contributo. È una scelta tecnica, non solo di regolamento".

A proposito di mister Mangia, è stato scelto proprio per il suo curriculum con i giovani: "Esatto. Quando abbiamo avviato questo nuovo progetto abbiamo scelto lui con piacere proprio per il suo passato, per i risultati ottenuti con le giovanili e con squadre costruite sui ragazzi. Nulla è stato lasciato al caso. Certo, siamo andati oltre le aspettative più rosee, ma il merito è dell’allenatore che li allena in modo esemplare, del direttore che li ha portati qui e anche della società che ha creduto fermamente in questo percorso, al di là dei contributi economici".

L’Altamura si sta dimostrando come una delle sorprese più belle del girone. Personalità, coraggio, capacità di non mollare mai, soprattutto in casa. C’è stato un piccolo momento di flessione, ma era preventivabile con una rosa così giovane: "Aggiungo che probabilmente le nostre due migliori prestazioni le abbiamo fatte contro Catania e Salernitana… e non abbiamo preso punti! Questo la dice lunga. Ci può stare una flessione, soprattutto con una squadra di ragazzi: non sempre riescono a tenere la tensione altissima per tutta la stagione. E qui dobbiamo crescere anche noi come società: scaricare tutto sui calciatori o sull’allenatore sarebbe troppo facile. In quella settimana prima del Sorrento abbiamo sbagliato anche noi dirigenti, presidente compreso: dopo le grandi partite contro le big forse tutto l’ambiente si è rilassato un po’. Lo ammetto pubblicamente: il primo a sbagliare sono stato io. L’importante è essercene accorti e aver reagito subito. Le prime due giornate hanno dato un’impressione sbagliata, ma erano un capitolo a parte: squadra nuova, tanti giocatori nuovi, allenatore nuovo. Non abbiamo mai avuto dubbi sul lavoro fatto. Oggi siamo dove meritiamo di essere e vogliamo restarci il più possibile, con i piedi ben piantati per terra. L’obiettivo resta la salvezza".

A breve aprirà il mercato: "Cosa succederà? Succederà credo molto poco. Siamo contenti della rosa che abbiamo. Abbiamo già inserito Doumbia e Suazo nell’ultimo mese, anticipando un po’ i tempi e restando fedeli alla linea giovani. A gennaio faremo valutazioni, se ci sarà l’occasione di migliorare lo faremo, ma l’equilibrio di spogliatoio e di squadra che Mangia ha costruito con tanta pazienza è la cosa più importante. Non stravolgeremo nulla per un nome altisonante fine a sé stesso".

Chiusura dedicata alla compagine societaria: "Se stiamo cercando nuovi ingressi? Di ufficiale al momento non c’è nulla, ma c’è tanto interesse da parte di amici e imprenditori che vorrebbero avvicinarsi in maniera più strutturale. Stiamo lavorando dal punto di vista amministrativo e gestionale con dei professionisti per essere pronti. Non abbiamo fretta, vogliamo fare le cose per bene. Vorremmo tornare ad avere una base societaria larga (se possibile ancora più larga di prima) perché questa non è la squadra di tre o quattro soci: è la squadra della città di Altamura, che la rappresenta in tutta Italia a livello professionistico. Le porte saranno aperte a chi vorrà entrare con voglia e possibilità. Da inizio 2026 saremo completamente organizzati per accogliere nuove quote"

Articoli correlati
Team Altamura, Ninivaggi: "Grammatica ha rinnovato. È già al lavoro per il prossimo... Team Altamura, Ninivaggi: "Grammatica ha rinnovato. È già al lavoro per il prossimo anno"
Altre notizie Serie C
Triestina, ombre sui finanziamenti: indagine su fondi pubblici usati per sostenere... Triestina, ombre sui finanziamenti: indagine su fondi pubblici usati per sostenere il club
Dal Canto: “Coppa Italia imprevedibile. Brescia? Decisione che sorprende a metà” TMW RadioDal Canto: “Coppa Italia imprevedibile. Brescia? Decisione che sorprende a metà”
Team Altamura, Ninivaggi frena sul mercato: “Pochi ritocchi, priorità a giovani ed... Team Altamura, Ninivaggi frena sul mercato: “Pochi ritocchi, priorità a giovani ed equilibrio”
Guidonia Montecelio, risoluzione consensuale del contratto con Alessandro Rossi UfficialeGuidonia Montecelio, risoluzione consensuale del contratto con Alessandro Rossi
Ravenna, Braida: "Fare come Galliani col Monza? Un passo alla volta..." Ravenna, Braida: "Fare come Galliani col Monza? Un passo alla volta..."
La Vis Pesaro va in Coppa d'Africa: la Guinea Equatoriale chiama José Machin La Vis Pesaro va in Coppa d'Africa: la Guinea Equatoriale chiama José Machin
Trapani, Antonini: "Nessuno si è fatto avanti per il club. Vediamo entro il weekend"... Trapani, Antonini: "Nessuno si è fatto avanti per il club. Vediamo entro il weekend"
Ds Catania: "Grande rispetto per questo gruppo, sta andando oltre i propri limiti"... Ds Catania: "Grande rispetto per questo gruppo, sta andando oltre i propri limiti"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
3 Juve, basta Koopmeiners in difesa? Costacurta: "Tre pericoli su quattro da suoi errori"
4 Spalletti cambia modulo e la Juve cambia marcia: segna pure David. Ora manca solo... Bremer
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 dicembre
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il saluto di Davide Vagnati: "Un onore rappresentare il Torino, ringrazio Cairo"
Immagine top news n.1 Fiorentina, parla Commisso: "Siamo tutti responsabili, Vanoli ha tutta la mia fiducia"
Immagine top news n.2 Spalletti cambia modulo e la Juve cambia marcia: segna pure David. Ora manca solo... Bremer
Immagine top news n.3 Napoli, notte amara e qualificazione in bilico: Conte-Mourinho, in Europa non c'è storia
Immagine top news n.4 Colpo di scena a Torino: Cairo esonera Vagnati e riprende Petrachi come Direttore sportivo
Immagine top news n.5 Juventus-Pafos 2-0, le pagelle: magia da Harry Potter per McKennie. Spalletti cambia la partita
Immagine top news n.6 Spento e senza idee, il Napoli naufraga ancora in Europa: Mourinho incarta Conte, 2-0 Benfica
Immagine top news n.7 Champions League, il City ribalta il Real e inguaia Xabi Alonso. L'Arsenal va agli ottavi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.4 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Dal Canto: “Coppa Italia imprevedibile. Brescia? Decisione che sorprende a metà”
Immagine news Serie C n.2 Bagatti, parola di ex: "Carpi bella sorpresa, Cassani è mister molto preparato"
Immagine news Serie C n.3 Arzignano, Togni: "Ritrovata la serenità, ma piedi per terra: obiettivo salvezza"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'ex viola Bressan lancia l'allarme: "Una Fiorentina in B sarebbe un disastro"
Immagine news Serie A n.2 Rambaudi boccia lo scambio Castellanos-Raspadori: "Credo che non serva alla Lazio"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, i 23 convocati di Vanoli per la Dinamo Kiev: confermate cinque assenze
Immagine news Serie A n.4 Torino, Cairo presenta il nuovo ds Petrachi: le parole del presidente granata
Immagine news Serie A n.5 Genoa, Malinovskyi: "De Rossi ha portato energia. La vittoria ci ha sbloccati, eravamo tesi"
Immagine news Serie A n.6 Torino, è tornato Petrachi: il nuovo ds granata si presenta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cotali via da Modena. Ferrari: "Troveremo una soluzione di comune accordo col club"
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol, rinnovo di contratto con Daniele Casiraghi: nuova scadenza nel giugno 2027
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella, lungo digiuno del reparto avanzato: attaccanti senza gol dal derby con la Samp
Immagine news Serie B n.4 Ferrari: "Ghedjemis nel mirino dall'estero, ma il Frosinone è primo e non lo cede"
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, altra tegola per Federico Di Francesco: nuovo stop di un mese
Immagine news Serie B n.6 Lega B, martedì 16 assemblea. Subito dopo la presentazione dell'album Panini
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, ombre sui finanziamenti: indagine su fondi pubblici usati per sostenere il club
Immagine news Serie C n.2 Dal Canto: “Coppa Italia imprevedibile. Brescia? Decisione che sorprende a metà”
Immagine news Serie C n.3 Team Altamura, Ninivaggi frena sul mercato: “Pochi ritocchi, priorità a giovani ed equilibrio”
Immagine news Serie C n.4 Guidonia Montecelio, risoluzione consensuale del contratto con Alessandro Rossi
Immagine news Serie C n.5 Ravenna, Braida: "Fare come Galliani col Monza? Un passo alla volta..."
Immagine news Serie C n.6 La Vis Pesaro va in Coppa d'Africa: la Guinea Equatoriale chiama José Machin
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Celtic-Roma, giallorossi chiamati alla svolta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, primo contratto da Pro per Anna Mallardi: accordo fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.2 Women’s Champions League, 5ª giornata: Roma eliminata. Prosegue l'avventura della Juve
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Thogersen: "Spiace per percorso in Champions, ma abbiamo iniziato da zero"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini: "In Champions, a questo livello, oggi non possiamo competere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Women’s Champions League, 5ª giornata: goleada Chelsea, e Roma eliminata dal torneo
Immagine news Calcio femminile n.6 Chelsea-Roma Femminile: le formazioni ufficiali della gara di League Phase di Champions
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere