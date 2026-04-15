TMW All'Allianz Arena in campo 2 miliardi e 300 milioni: l'analisi delle rose di Bayern e Real Madrid

I riflettori del mondo del calcio questa sera saranno puntati nella quasi totalità verso l'Allianz Arena. Il Bayern Monaco ospiterà il Real Madrid nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, dopo il successo tedesco per 2 a 1 al Santiago Bernabeu all'andata.

Una sfida da oltre 2 miliardi di euro

Inutile sottolineare come le due rose siano fra le più qualitative del mondo. Ma pure fra le più costose in termini di valore di mercato. Dai dati Transfermarkt infatti emerge come il Bayern Monaco abbia oggi una valutazione complessiva di 965,95 milioni di euro. Va oltre il Real Madrid, che questa sera partirà con gli sfavori del pronostico dopo il risultato dell'andata. I Blancos oggi hanno una valutazione complessiva di 1 miliardo e 340 milioni. Per un complessivo di oltre 2 miliardi e 300 milioni di euro di valore delle due rose messe insieme. Numeri clamorosi.

Mbappé da solo vale un decimo del complessivo

Su questi due miliardi e spiccioli, un contributo decisivo arriva da Kylian Mbappé, ovvero il giocatore più costoso: 200 milioni di euro. Alle sue spalle il compagno di squadra Vinicius, 150 milioni. Poco sotto Jude Bellingham ed il primo calciatore dei bavaresi di questa speciale classifica, ovvero Michael Olise, entrambi con 140 milioni di euro. Gli ultracentenari in fatto di costo del cartellino sono due: Federico Valverde da una parte e Jamal Musiala dall'altra, entrambi con 120 milioni di euro di valutazione.