Panchina della Nazionale, Capello: "Conte e Allegri sarebbero due grandissimi candidati"

"Che dire, sarebbero due grandissimi candidati". Non usa giri di parole Fabio Capello per commentare i due nomi accostati alla panchina della Nazionale, ovvero Massimiliano Allegri e Antonio Conte. L'ex tecnico del Milan ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport due due mister: "Tutto vero, anche se quello del commissario tecnico è un mestiere molto diverso. Conte lo conosce già? E per lui sarebbe un punto a favore. Nel caso tornasse sulla panchina azzurra, saprebbe già cosa lo aspetta, anche se ovviamente lo scenario è cambiato rispetto a dieci anni fa".

Passando ad Allegri ha proseguito: "Max è un tipo sveglio, ci metterebbe poco a capire il meccanismo. Ma è chiaro che un minimo di tempo gli sarebbe necessario. Un problema non vivere la quotidianità? Non credo, sarebbe semplicemente differente. Come ho detto, Max è intelligente e capirebbe in fretta come muoversi. Chiaro però che all’inizio per lui sarebbe una novità, mentre per Antonio no. Allegri, invece, ha qualcosa in più a livello comunicativo e da ct è un aspetto molto importante. In passato, Conte è stato in alcune occasioni meno diplomatico".

Tornando a Conte, Capello parla del biennio 2014-2016 gestito proprio dall'attuale mister del Napoli: "Positiva, fece sicuramente un Europeo all’altezza. Ma c’erano anche altri giocatori".