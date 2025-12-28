Risveglio Nico Paz: il Como si rialza, ma perde Diego Carlos. Sogno Europa ancora intatto

Tutt'altro che scontato e banale espugnare il Via del Mare, contro un Lecce reduce da due vittorie casalinghe di fila tra Torino e Pisa. Soprattutto quando si arriva da due ko incassati tra Inter e Roma a modi pugile atterrato da un paio di ganci ben assestati. Ma il Como si è rialzato alla prima occasione alla portata sulla carta, senza lasciare punti per strada: secco il 3-0 impartito ai giallorossi di Eusebio Di Francesco nel segno di Nico Paz, Ramon e Douvikas. Riaccendendo la fiamma di speranza per il sogno della stagione, al sesto posto in classifica con 27 punti, zona Conference League. Pur restando in attesa del turno del Bologna.

Nico Paz è tornato

Inutile girarci intorno: quando il diez argentino gira a dovere, il Como è tutta un'altra cosa. Il gol che ha stappato il match contro il Lecce sarà stato anche fortunoso, con deviazione determinante di Tiago Gabriel a spiazzare Falcone. Eppure racchiude tutto quello che Fabregas e i suoi compagni aspettavano nel momento del bisogno. Ad infarcire la prestazione di giornata anche l'assist per il tris di Douvikas che ha chiuso definitivamente i conti. Il fatto è che dopo 17 partite il gioiello di 21 anni ha già eguagliato il record di segnature della scorsa stagione, toccando quota 6 gol. E altrettanti passaggi vincenti stagionali. La scalata verticale di Nico Paz non può che proseguire ulteriormente.

Diego Carlos salta l'Udinese

Il rischio c'era, perché il difensore brasiliano era diffidato. E con il cartellino giallo preso contro il Lecce per un fallo in ritardo su Kaba al minuto 56, l'ex Aston Villa salterà la prima partita casalinga del 2026 del Como, in programma il 3 gennaio con l'Udinese. Una perdita pesantissima per Fabregas, vista la centralità del 32enne nel cuore della retroguardia, mentre resta da capire se il piccolo problema fisico riscontrato da Diego Carlos all'uscita dal campo di Lecce sia o meno rilevante. Kempf comunque scalpita per ritrovare la maglia da titolare, anche se la grandiosa performance di Van der Brempt potrebbe anche spingere il tecnico dei lariani ad una mossa "a sorpresa", già testata nel pre-campionato.