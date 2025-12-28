Cagliari, Kiliçsoy come arma in più: venerdì prossimo c'è il Milan

Il Natale ha portato i tre punti al Cagliari di mister Fabio Pisacane che, nonostante le defezioni importanti, è riuscito a conquistare la vittoria in trasferta ai danni del Torino. Prati prima e Kiliçsoy poi sono riusciti ha portare in Sardegna l'intera posta in palio, consentendo ai rossoblù un'ulteriore boccata d'ossigeno per la classifica. Ora i sardi affronteranno la preparazione del match di venerdì 2 gennaio contro il Milan con una marcia in più, sperando di riuscire a recuperare almeno Mina e Rodriguez e di vederli in campo contro i rossoneri.

L'arma turca

E proprio a causa dei tanti infortuni, che hanno lasciato a mezzo regime pure l'attaccante Borrelli, il tecnico degli isolani ha sfoggiato sia contro il Pisa che contro il Torino il classe 2005 Semih Kiliçsoy. Fino a questi ultimi due match, il turco era stato poco utilizzato dall'allenatore del Cagliari e ultimamente, anche per esigenze obbligate, ha finalmente trovato spazio. Il giocatore non ha sicuramente deluso le aspettative, anzi: su due incontri disputati con la maglia da titolare, sono stati ben due i gol segnati, uno più bello dell'altro. L'ex Beşiktaş ha dimostrato di essere pronto per la Serie A e di essere un valido attaccante, nonostante la giovane età e la sua prima esperienza nel massimo campionato italiano.

Confermarsi contro il Milan

Adesso le forze di Deiola e soci dovranno tutte convogliare nella prossima sfida, non semplice, che li vedrà protagonisti alla Unipol Domus. Il Milan è sicuramente un cliente scomodo, difficile da contenere. Ma i rossoblù in più occasioni, comprese le partite contro alcune big, hanno dimostrato di essere duri a morire e di sapersela giocare a viso aperto con chiunque. Chissà quindi che il 2026 non cominci con una bella vittoria.