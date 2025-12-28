Atalanta, l'ultima vittoria contro l'Inter 7 anni fa (e una coincidenza con il 2025)

L’Atalanta contro l’Inter si gioca una chance importante per avvicinarsi alla zona Europa. Un tabù, quello definito da mister Palladino, da sfatare considerando che l’ultima vittoria in casa della Dea contro i nerazzurri milanesi risale addirittura a sette anni fa, con tantissime coincidenze con questa stagione.

L’ultimo successo casalingo dell’Atalanta contro l’Inter avvenne durante l’annata 2018/2019, in quella che fu una delle partite più belle della stagione: un 4-1 in cui andarono a segno Hans Hateboer, Mancini, Djimsiti e poi il tiro a giro di Papu Gomez tra gli olé di tutto lo stadio di Bergamo. Nel mezzo però una coincidenza non indifferente che unisce la Dea attuale a quella di sette anni fa. Fattore casa? Indubbiamente, ma c’è anche una parola chiave in tutto ciò: rimonta.

Già, perché l’Atalanta ai tempi di Gasperini stava vivendo un’altra rimonta dopo la “crisi post Copenaghen” in Europa League che aveva portato la Dea momentaneamente al diciassettesimo posto in classifica, per poi risalire la china e arrivare in Champions League a fine stagione. Basta pensare che nel girone d’andata ebbe la stessa media punti di quella attuale (1,4), prima di mettere la quarta e scrivere la storia. Ora è tempo per l’Atalanta di Palladino di sfatare il tabù, cercando di far tesoro degli ultimi risultati tra Genoa e Cagliari.