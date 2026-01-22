Ternana, terzo colpo in arrivo: a breve la firma di Aramu. Il dettaglio del contratto
È oramai tutto pronto per l'ufficialità del tesseramento di Mattia Aramu con la Ternana.
Il giocatore è arrivato a Terni nelle scorse ore e, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, ha appena terminato le visite mediche propedeutiche al completamento delle operazioni.
Attesa per il pomeriggio il nero su bianco, con il classe 1995 che firmerà un accordo fino al termine della stagione con opzione di rinnovo automatico in caso di promozione delle Fere in Serie B.
Si chiude, dunque il periodo d'inattività del calciatore, svincolato dallo scorso 30 giugno dopo la fine del suo contratto col Genoa. Per la Ternana, invece, il terzo grande colpo del mercato di gennaio dopo quelli di Panico e Majer per la formazione di Fabio Liverani.
