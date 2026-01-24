Ufficiale Ternana, il terzino Valenti si trasferisce in prestito al Poggibonsi

Attraverso un comunicato stampa, il Poggibonsi ha annunciato l’acquisto di Marco Valenti, terzino classe 2006 proveniente dalla Ternana. Il giovane difensore arriva in Toscana con la formula del prestito fino a giugno.

Valenti ha trascorso la prima parte della stagione con la Primavera rossoverde, mettendosi in mostra nel campionato giovanile, e ha avuto anche diverse convocazioni in prima squadra, sedendo più volte in panchina. Un percorso che testimonia la fiducia riposta su di lui dal club umbro e che ora trova continuità con l’opportunità di misurarsi nel calcio dei grandi.