Ternana, Liverani: "Ormai 5 partite che la squadra ha trovato buon gioco, buona condizione"

In vista del match contro il Gubbio, il tecnico della Ternana Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa: "Mi aspetto le insidie che - riportano i colleghi di Ternananews.it - questo campionato ci ha fatto vedere. Ogni partita ha le difficoltà, ha aspetti positivi e negativi. Incontriamo una squadra costruita per obiettivi importanti a prescindere dalle gerarchie importanti.

Quando hai in squadra tutti giocatori che hanno fatto categorie superiori e sono esperti mandi un messaggio importante. E' una squadra che ha subito non tanto. Vuol dire che è organizzata bene ed ha concesso poco. Fa delle ripartenze la sua arma migliore come abbiamo pagato all'andata con recupero basso e verticalizzazione veloce. Hanno giocatori di spessore che stanno bene insieme e che ti danno difficoltà. A centrocampo hanno preso Varone. Con lui ci sono Saber, Rosaia.

E' una squadra costruita per obiettivi importanti non per un campionato anonimo. E' uno scontro diretto. Chiaro che paghiamo il -5 ma oggi siamo a 3 punti ed è chiaro che è uno scontro diretto. Va giocato con la stessa determinazione di Arezzo e più generale delle ultime 5 partite. Sono ormai 5 partite che la squadra ha trovato buon gioco, buona condizione. Dobbiamo solo eliminare gli errori contro il Campobasso".