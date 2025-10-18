Ternana, Liverani: "Arezzo, Ravenna e Ascoli hanno qualcosa in più rispetto alle altre"

Fabio Liverani, allenatore della Ternana, ha analizzato i temi del match di domani contro il Campobasso. Ecco quanto evidenziato da TernanaNews: "Abbiamo tutti i giocatori a disposizione ed è una novità per noi. Dobbiamo cercare di eliminare i piccoli difetti che in questo momento ci creano dei problemi. Concediamo poco ma, alla prima occasione, prendiamo gol e dobbiamo migliorare nella concentrazione. Il Campobasso è una squadra organizzata, ben allenata e che va affrontata con rispetto. Formazione? Ho solo un dubbio. Davanti abbiamo cinque giocatori per due posti e Dubickas si è allenato, è a disposizione".

In rosa potrebbe rientrare a gennaio anche Federico Viviani, la cui ultima presenza in prima squadra risale al 10 agosto di un anno fa: "Ha avuto un problema al ginocchio, è rientrato anche se quel problema gli comporterà sempre dei fastidi. Ha ancora bisogno di almeno 15-20 giorni, prima di gennaio non sarà a disposizione".

Sull'orario della partita: "In Serie A sono stato il primo a fare l'esordio alle 12:30, in un Brescia-Palermo, da calciatore. Ormai siamo legati alle televisioni, agli orari e alle circostanze. Ringrazio i tifosi perché, nonostante l'orario e la trasferta impegnativa, hanno fatto la fila ai botteghini per seguirci".

Liverani è fiducioso sulle prospettive della Ternana: "Per quanto fatto in campo, potevamo avere almeno 2-3 punti in più. Possiamo crescere tanto e si può fare solo con il lavoro. Arezzo, Ascoli e Ravenna hanno qualcosa in più di noi dal primo luglio, con gli investimenti e la programmazione, ma questo non significa che noi non possiamo avvicinarci a loro nel corso dell'anno".