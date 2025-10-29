Palermo in difficoltà: 5 punti nelle ultime 5 gare. Monza e Reggiana lo surclassano

Se nelle prime cinque giornate di questa stagione il Palermo di Filippo Inzaghi aveva spiccato il volo con 11 punti conquistati (frutto di tre vittorie e due pareggi) nelle successive cinque tornate qualcosa si è evidentemente inceppato nella formazione rosanero.

Sono infatti soltanto cinque i punti raccolti in questo arco di tempo, con una sola vittoria e, soprattutto, due sconfitte consecutive. L’ultima è arrivata ieri sera contro il Monza, davanti a quasi 30mila spettatori al “Barbera”, con un pesante 3-0.

Un momento di evidente calo per i siciliani, che emerge con ancora maggiore chiarezza se confrontato con l’andamento delle squadre attualmente ai vertici della classifica.

Nelle stesse cinque giornate in cui il Palermo ha totalizzato 5 punti, il Monza ne ha conquistati 13, la Reggiana 10, il Cesena 9, Carrarese e Modena 8, mentre il Frosinone 7.

Rosanero dunque in saldo negativo rispetto a tutte le dirette rivali: e proprio per questo la sfida contro il Pescara nel prossimo weekend assume un’importanza decisiva.