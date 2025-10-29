Italiano una furia dopo Fiorentina-Bologna: squadra a colloquio in video chiamata

Ricoverato da lunedì scorso a causa di una polmonite, Vincenzo Italiano si è visto obbligato a rimanere in ospedale a seguire la partita tra Fiorentina e Bologna, terminata 2-2 nelle polemiche generali da parte della dirigenza felsinea. Ma questa settimana tra lunedì e martedì il tecnico di 47 anni ha parlato in video chiamata con la squadra - stando alle informazioni riportate dal Corriere dello Sport -, palesando tutta la furia accumulata in seguito al pareggio subito in rimonta allo scadere.

A differenza della trasferta di Lecce, però, Italiano non ha bacchettato i suoi per la prestazione. Perché, oltre all'espulsione di Holm, una sgambettata su Bernardeschi non è stata ravvisata in piena area di rigore. Senza dimenticare il fallo di mano evidente di Dodo non captato dall'arbitro La Penna e nemmeno dal VAR, oltre al clamoroso rigore concesso e revocato per fallo di mano di Skorupski. Episodi, questi, che hanno provocato l'agitazione di Vincenzo Italiano - come ravvisato dal quotidiano romano.

Stasera al Dall'Ara il fischietto è stato assegnato all'arbitro Ayroldi, di cui non si hanno bei ricordi visto l'accaduto dell'anno passato: in Bologna-Verona, con l’espulsione di Pobega. Dalle parti di Casteldebole provano a lasciarsi alle spalle questi episodi arbitrali, ma contro il Torino stasera l'augurio è di non rivedere altre casistiche discutibili.