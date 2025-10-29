Mauro: "I tifosi sbagliano a prendersela con Elkann. Yildiz? Del Piero giocava con Baggio"

Massimo Mauro conosce molto bene il mondo Juventus e sa quanto pesi la maglia bianconera. Intervistato da Tuttosport, l'ex centrocampista individua tra i tanti problemi anche il livello dei calciatori, che non sono grandi campioni, soprattutto quelli acquistati negli ultimi anni: "Non ci sono certezze assolute, sono stati spesi tanti soldi, ma manca quel tipo di giocatore".

Inevitabile la domanda su Kenan Yildiz che per il commentatore sportivo non è ancora su arrivato a certi standard di rendimento: "Ha i colpi del grande campione, ma non lo è ancora. Deve crescere come uomo e calciatore, ma è logico". Sul paragone con Del Piero sottolinea come l'ex numero 10 della Vecchia Signora alla sua età condividesse lo spogliatoio con Vialli, Baggio, Ravanelli, Conte, Deschamps, Sousa e Ferrara, potendo venire poco caricato di responsabilità.

Infine difende la proprietà, spiegando ai tifosi che commettono un errore a prendersela con John Elkann: "Non mi risulta abbia mai lesinato un euro in questi anni. Ha sempre messo a disposizione le risorse e non ha mai detto di no. Se qualcuno gli avesse detto: prendiamo Modric, non credo che avrebbe detto no. Ma nessuno glielo ha detto…". Dunque il problema per lui sta in chi ha scelto i calciatori.