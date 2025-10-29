Reggiana, Salerno: "Dionigi merita il rinnovo. Coreografia? C'è stato un equivoco, mi spiace"

“Ho vissuto questa partita con tanta tensione, sia prima sia durante. Abbiamo giocato una grandissima partita contro una squadra che è attualmente prima e abbiamo vinto meritatamente, complimenti soprattutto al mister che tatticamente ha fatto una partita perfetta”. Il presidente della Reggiana Carmelo Salerno si gode il successo nel derby contro il Modena.

Spazio poi alla vicenda della coreografia preparata dalla Curva Sud e non esposta: “Mi dispiace per i ragazzi che avevano lavorato con passione e amore per questi colori e questa squadra. Purtroppo per un equivoco con i Vigili del Fuoco non è stato autorizzato l'ingresso della coreografia, io l'ho saputo verso le 18, sono riuscito ad avere l'autorizzazione mezz'ora più tardi, ma i ragazzi non sono comunque riusciti ad allestirla in tempo in quanto serviva lo stadio vuoto. - spiega Salerno come riporta Tuttoreggiana.com - Vedere 15mila persone allo stadio di martedì sera è qualcosa di incredibile e bisogna favorire queste cose”.

Il numero uno granata si sofferma poi sull’ottimo avvio, ma senza cambiare obiettivo finale: “Come dissi a inizio anno tutte le squadre devono avere come obiettivo primario la permanenza in Serie B, poi bisogna essere ambiziosi e noi abbiamo le caratteristiche per fare bene. Dobbiamo però tenere i piedi ben saldi a terra, ma avere anche la consapevolezza di essere una squadra importante”.

Infine l’apertura al rinnovo del tecnico Davide Dionigi: “Lo merita sicuramente e lo prepareremo al momento opportuno. Siamo grati al mister perché ha condiviso con noi un progetto che non so quanti altri allenatori avrebbero sottoscritto”.