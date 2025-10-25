Arezzo, Bucchi: "A Terni peserà l'assenza dei tifosi, sono sempre stati una spinta enorme"

In vista del match contro la Ternana, il tecnico dell'Arezzo Christian Bucchi ha commentato il match partendo dall'assenza dei tifosi: "Pesa tanto, i nostri sostenitori sono sempre stati una spinta enorme, anche in trasferta. Giocare senza di loro è un handicap, ma dovremo trasformarlo in un motivo in più per renderli orgogliosi”. Sul suo ritorno a Terni, da ex: “Ho tanti ricordi, ma ora conta solo il presente. Affrontiamo una squadra forte, con un allenatore esperto e un’identità precisa. Sarà una partita vera, intensa, come quella di Ravenna.

La formazione? Arriviamo bene, la squadra ha lavorato con attenzione. Avremo fuori Renzi e Dezi, ma il gruppo è compatto e motivato. L'esordio in panchina? Quella partita mi servì per conoscere la squadra. Oggi vedo un Arezzo molto vicino all’idea che avevo: determinato, tecnico, con una forte identità. Siamo solo alla decima su 38, ma la prestazione di Ravenna ha confermato che stiamo maturando. Ci sono ancora margini, soprattutto nella gestione dei momenti e nella finalizzazione, ma i ragazzi hanno entusiasmo e consapevolezza.

L'assenza dei tifosi? È la vera sconfitta del nostro calcio. In un Paese che vive di passione, vedere partite senza pubblico è un fallimento. Servono stadi moderni e leggi chiare: chi sbaglia paga, ma tutti devono poter vivere il calcio in serenità. Solo così torneranno famiglie e bambini sugli spalti".