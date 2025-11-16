Ternana, Liverani per ora rimane in panchina dopo il confronto con il club

Dopo il pareggio in trasferta (0-0) contro la Sambenedettese, la Ternana sembrava orientata verso l'esonero di Fabio Liverani. Secondo quanto riporta Sky Sport però almeno per il momento invece l’allenatore rimarrà dov'è, con la decisione presa dopo una riunione - con toni duri - avvenuta fra lo stesso Liverani, Ferrero, Mammarella e Mangiarano.

Nel post-partita della gara il direttore sportivo Carlo Mammarella aveva commentato così il difficile momento della squadra: "La squadra non ha identità" - le sue parole riportate da TernanaNews.it - ", commette errori banali ed è evidente che ci sia qualcosa che non va. Il pari con la Samb è giusto, abbiamo avuto le nostre occasioni così come le hanno avute i nostri avversari. Non possiamo ancora parlare delle vicende societarie perché la nuova proprietà c'è da tre mesi e tutti ci aspettiamo un cambio di marcia. Davanti corrono e noi abbiamo la forza per dire la nostra".

Sulle voci insistenti riguardanti il possibile esonero del tecnico Liverani, il dirigente aveva dichiarato ieri: "Siamo tutti in discussione e faremo delle valutazioni. Le partite vanno preparate durante la settimana, se c'è un atteggiamento del genere in panchina significa che ci sono cose da sistemare. Non mi piace la gente che timbra il cartellino, voglio gente che lotti per ottenere il risultato e lo stesso si aspetta di vedere la proprietà. Posso accettare gli errori tecnici ma non la mancanza di voglia".