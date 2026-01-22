Ternana: "Pronti al ricorso al Collegio di Garanzia per il -5 in classifica"
Prosegue la battaglia legale della Ternana, che in attesa di novità dai tribunali in merito alle motivazioni della conferma della penalizzazione annuncia di essere pronta a nuove mosse. Ecco la nota:
"La Ternana Calcio, preso atto del dispositivo con cui la Corte Federale d’Appello ha confermato la penalizzazione di cinque punti in classifica, resta in attesa del deposito delle motivazioni, riservandosi successivamente di ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport, confidando nella fondatezza delle proprie ragioni".
