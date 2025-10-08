Cold Palmer, di nome e ora pure di fatto: la star del Chelsea ha registrato il marchio

Cole Palmer non è solo una delle stelle del Chelsea e della Premier League, ma ora anche un marchio. Il fantasista inglese ha infatti ottenuto dall’Ufficio per la Proprietà Intellettuale del Regno Unito l’autorizzazione a registrare il soprannome “Cold Palmer”, ispirato alla sua celebre esultanza in cui si strofina le braccia come se avesse freddo.

Come riferito da The Athletic, la domanda è stata approvata negli ultimi giorni, garantendo al giocatore i diritti esclusivi sull’utilizzo del nome per fini commerciali. Nessuno potrà quindi sfruttare il brand “Cold Palmer” senza la sua autorizzazione, aprendo la strada a future linee di abbigliamento o prodotti firmati dal talento dei Blues.

Non sono mancati però gli ostacoli: la prestigiosa cantina francese Château Palmer, con sede a Bordeaux, si era opposta alla registrazione per via della somiglianza del nome con il proprio marchio vinicolo. L’accordo è stato raggiunto grazie alla modifica della richiesta di Palmer, che ha eliminato ogni riferimento al vino, pur mantenendo la possibilità di includere distillati e liquori.

La registrazione resterà valida fino al 25 novembre 2034. Un passo importante per un giocatore che, dentro e fuori dal campo, dimostra di avere le idee chiare e una visione da imprenditore oltre che da calciatore.