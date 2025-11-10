Carpi 5° in classifica. Cassani: "L'obiettivo primario rimane la salvezza. Centrata, vedremo"

Un momento decisamente positivo quello che sta vivendo il Carpi che, dopo aver battuto il Livorno tra le mura amiche del 'Cabassi', ha raggiunto il quinto posto nella classifica del Girone B di Serie B: un risultato forse insperato a inizio stagione, frutto però del lavoro che dall'estate si sta facendo in casa biancorossa.

Ed ecco quindi che, come si legge sul portale tuttoc.com, a commentare il tutto è mister Stefano Cassani che però predica calma: "Nella prima parte di gara abbiamo fatto fatica a trovare spazi perché il Livorno aveva una linea organizzata e chiudeva bene su Cortesi, ma poi siamo riusciti a trovare il vantaggio e da lì abbiamo trovato più spazio. Però deve essere chiaro che l'obiettivo rimane la salvezza, dobbiamo arrivare il prima possibile a quota 42 e dopo potremo fare altri ragionamenti".

Intanto, per completezza di informazione, guardiamo quella che è la classifica del prima citato Girone B:

Ravenna 33, Arezzo 32, Ascoli 28, Guidonia Montecelio 23, Carpi 21, Ternana 20, Forlì 20, Pineto 19, Gubbio 18, Vis Pesaro 17, Campobasso 17, Pianese 17, Juventus Next Gen 17, Sambenedettese 15, Pontedera 12, Livorno 10, Bra 10, Perugia 8, Torres 7, Rimini -4

N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti