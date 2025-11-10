Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Carpi 5° in classifica. Cassani: "L'obiettivo primario rimane la salvezza. Centrata, vedremo"

Carpi 5° in classifica. Cassani: "L'obiettivo primario rimane la salvezza. Centrata, vedremo"TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 15:04Serie C
Claudia Marrone

Un momento decisamente positivo quello che sta vivendo il Carpi che, dopo aver battuto il Livorno tra le mura amiche del 'Cabassi', ha raggiunto il quinto posto nella classifica del Girone B di Serie B: un risultato forse insperato a inizio stagione, frutto però del lavoro che dall'estate si sta facendo in casa biancorossa.

Ed ecco quindi che, come si legge sul portale tuttoc.com, a commentare il tutto è mister Stefano Cassani che però predica calma: "Nella prima parte di gara abbiamo fatto fatica a trovare spazi perché il Livorno aveva una linea organizzata e chiudeva bene su Cortesi, ma poi siamo riusciti a trovare il vantaggio e da lì abbiamo trovato più spazio. Però deve essere chiaro che l'obiettivo rimane la salvezza, dobbiamo arrivare il prima possibile a quota 42 e dopo potremo fare altri ragionamenti".

Intanto, per completezza di informazione, guardiamo quella che è la classifica del prima citato Girone B:

Ravenna 33, Arezzo 32, Ascoli 28, Guidonia Montecelio 23, Carpi 21, Ternana 20, Forlì 20, Pineto 19, Gubbio 18, Vis Pesaro 17, Campobasso 17, Pianese 17, Juventus Next Gen 17, Sambenedettese 15, Pontedera 12, Livorno 10, Bra 10, Perugia 8, Torres 7, Rimini -4
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti

Articoli correlati
Carpi, Cassani: "Livorno squadra in salute, sarà una partita molto difficile" Carpi, Cassani: "Livorno squadra in salute, sarà una partita molto difficile"
Carpi, Cassani: "Dovremo dare il massimo per ottenere il miglior risultato possibile"... Carpi, Cassani: "Dovremo dare il massimo per ottenere il miglior risultato possibile"
Carpi, Cassani: "Ho trovato una squadra arrabbiata, per recuperare ciò che abbiamo... Carpi, Cassani: "Ho trovato una squadra arrabbiata, per recuperare ciò che abbiamo lasciato"
Altre notizie Serie C
Carpi 5° in classifica. Cassani: "L'obiettivo primario rimane la salvezza. Centrata,... Carpi 5° in classifica. Cassani: "L'obiettivo primario rimane la salvezza. Centrata, vedremo"
Trapani, Fischnaller: "La mia doppietta? Conta molto di più aver battuto il Picerno"... Trapani, Fischnaller: "La mia doppietta? Conta molto di più aver battuto il Picerno"
Torres, Colombino: "Col ritorno di Greco, inizia una nuova pagina. Concentriamoci... Torres, Colombino: "Col ritorno di Greco, inizia una nuova pagina. Concentriamoci su quella"
Torres, Udassi: "Evitare ora i processi. Serve stare uniti perché dobbiamo salvare... Torres, Udassi: "Evitare ora i processi. Serve stare uniti perché dobbiamo salvare la categoria"
Canonico: "Sono il proprietario del Foggia. E non vedo acquirenti seriamente interessati"... Canonico: "Sono il proprietario del Foggia. E non vedo acquirenti seriamente interessati"
All’'Arechi' arriva il Crotone. Salernitana, Raffaele: "Serve solo una cosa: una... All’'Arechi' arriva il Crotone. Salernitana, Raffaele: "Serve solo una cosa: una grande prestazione"
Il Ravenna sogna il colpaccio a centrocampo: nel mirino c'è lo svincolato Viola Il Ravenna sogna il colpaccio a centrocampo: nel mirino c'è lo svincolato Viola
A Livorno si pensa già al post Formisano? Tanti i nomi emersi, resiste Pavanel A Livorno si pensa già al post Formisano? Tanti i nomi emersi, resiste Pavanel
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
3 Spalletti pensa alla rivoluzione bianconera, Tuttosport in apertura: "Juve ti cambio così"
4 Atalanta, Palladino alle battute conclusive. Possibile annuncio già in giornata
5 Atalanta, il direttore tecnico D'Amico non è sulla graticola. Ha un contratto fino al 2027
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:05Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, Gattuso: "Chiesa assente per scelta sua. Pochi gol in Serie A? No, pochi italiani"
Immagine top news n.1 Elkann: "Spalletti deve portare vittorie. Tether? Rapporto Agnelli-Juve inossidabile"
Immagine top news n.2 Nota della Lazio dopo le parole di Sarri: "Sfogo a caldo. Arbitro non ha influenzato la gara"
Immagine top news n.3 Atalanta, Palladino alle battute conclusive. Possibile annuncio già in giornata
Immagine top news n.4 Lo sfogo di Conte scuote il Napoli. Lo scorso anno dopo Verona ci fu subito la svolta Scudetto
Immagine top news n.5 Napoli in difficoltà, Lukaku accelera per il rientro: l'obiettivo resta la Supercoppa
Immagine top news n.6 Atalanta, Palladino sempre più vicino alla panchina: contratto fino al 2027 con opzione
Immagine top news n.7 Napoli, a Bologna lo sfogo più duro dell'era-Conte: primo confronto immediato con la squadra
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.2 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.3 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.4 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: “Conte-Napoli, si è rotto qualcosa. Ha perso il contatto con i giocatori”
Immagine news Serie C n.2 Signorelli: "Fa male vedere il Livorno in crisi. Ma a Lucarelli non consiglio di tornare..."
Immagine news Serie A n.3 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Baldanzi: "Dovevamo tornare a vincere all'Olimpico, il nostro pubblico se lo merita"
Immagine news Serie A n.2 Voeller: "Roma, quest'anno tutto è possibile. Mondiale? Senza l'Italia perderebbe qualcosa"
Immagine news Serie A n.3 Rambaudi: "Lazio, a me la prova di San Siro non ha soddisfatto molto, se non nel finale"
Immagine news Serie A n.4 Italia, Gattuso: "Chiesa assente per scelta sua. Pochi gol in Serie A? No, pochi italiani"
Immagine news Serie A n.5 Di Gennaro: "Fiorentina, adesso serve capire che c'è da lottare per non retrocedere"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Gasperini: "Andare alla sosta da primi in classifica ci rende felici per due settimane"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, a Vivarini è stato comunicato l'esonero. Si attende in giornata anche il comunicato
Immagine news Serie B n.2 Dal rischio ribaltone in panchina al primo posto: da una sosta all'altra, l'evoluzione del Monza
Immagine news Serie B n.3 Crotone, Longo: "A Salerno serve la prova perfetta. Dobbiamo spingere sull'acceleratore"
Immagine news Serie B n.4 Padova, Bianchi: "Lasciati punti in scontro salvezza, ma in B abbiamo dimostrato di saperci stare"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Palmiero: "È mancato quel che ha fatto il Cesena: l'attacco della linea difensiva"
Immagine news Serie B n.6 Vivarini: "Gli allenatori son sempre in discussione, ma io per il Pescara faccio di tutto"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Carpi 5° in classifica. Cassani: "L'obiettivo primario rimane la salvezza. Centrata, vedremo"
Immagine news Serie C n.2 Trapani, Fischnaller: "La mia doppietta? Conta molto di più aver battuto il Picerno"
Immagine news Serie C n.3 Torres, Colombino: "Col ritorno di Greco, inizia una nuova pagina. Concentriamoci su quella"
Immagine news Serie C n.4 Torres, Udassi: "Evitare ora i processi. Serve stare uniti perché dobbiamo salvare la categoria"
Immagine news Serie C n.5 Canonico: "Sono il proprietario del Foggia. E non vedo acquirenti seriamente interessati"
Immagine news Serie C n.6 All’'Arechi' arriva il Crotone. Salernitana, Raffaele: "Serve solo una cosa: una grande prestazione"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, si è chiusa la 5a giornata: Roma ancora in vetta, la Fiorentina insegue
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa Women, Bargi: "Un’emozione indescrivibile, questa squadra non molla mai"
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa Women, De la Fuente: "Questa squadra non muore mai e oggi lo ha dimostrato"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, al Genoa basta Bargi: Parma battuto 1-0 all'88'
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women corsaro con la Ternana. Borin: "C'è comunque da migliorare sul possesso"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 5ª giornata - Non si fanno male Lazio e Napoli Women: pari a reti bianche
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?