TMW Modena, Santoro: "A Palermo e Frosinone abbiamo capito che possiamo lottare con tutti"

Simone Santoro, centrocampista del Modena, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio, dove è stato premiato come miglior centrocampista della stagione 2024/25

Un ottimo inizio di campionato da parte del Modena: dove potete arrivare?

"Sicuramente siamo contenti di questo avvio. Sappiamo che è un campionato difficile, quindi dobbiamo pensare partita dopo partita. Vogliamo essere protagonisti, questo è il nostro obiettivo per la stagione".

Qual è stato finora il momento più esaltante della vostra stagione? Se dovessi fare una fotografia del vostro cammino, quale sarebbe?

"Penso che le partite di Palermo e Frosinone siano state significative: due squadre costruite per vincere, contro cui abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari. Il nostro obiettivo resta quello di piazzarci nel miglior modo possibile, poi alla fine tireremo le somme".

Il Palermo era indicato da tutti come grande favorito, ma sta attraversando un momento complicato. Ve l’aspettavate? Resta comunque la candidata principale per la promozione?

"Sì, sicuramente il Palermo, insieme a Venezia e Monza, ha qualcosa in più a livello di organico. Però il campionato di Serie B è pieno di insidie: ogni partita è equilibrata e può essere decisa da un episodio. A volte non basta avere la rosa più forte per vincere, e infatti spesso emergono squadre che sorprendono tutti grazie ad altri valori".

L’anno scorso il Sassuolo aveva preso il largo e nessuno è più riuscito a raggiungerlo. Quest’anno sembra un campionato più aperto, sei d’accordo?

"Sì, il Sassuolo l’anno scorso aveva giocatori fuori categoria, un po’ come il Monza oggi. Sono squadre con calciatori che fino a poco tempo fa erano in Nazionale. Per noi deve essere uno stimolo in più: vogliamo lottare fino alla fine per traguardi importanti".

E a livello personale, qual è il tuo obiettivo per questa stagione?

"Vorrei migliorare i numeri dell’anno scorso, ma soprattutto fare in modo che i miei risultati personali vadano di pari passo con quelli della squadra. L’anno scorso, purtroppo, non è stato proprio così".

Secondo te qual è oggi la squadra rivelazione della Serie B?

"C’è molto equilibrio. Penso al Frosinone, al Cesena, ma anche a noi stessi: all’inizio non partivamo con i favori del pronostico, però il campionato è lungo e difficile. Tutte le squadre possono dire la loro fino alla fine, e noi vogliamo essere tra quelle".