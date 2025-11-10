Ottavio Bianchi su Milan-Como a Perth: "Una grande stupidaggine pubblicitaria"

"Non ho idea se qualcosa stia scricchiolando in casa Napoli. Già si riesce a capire poco quando sei nella stanza dei bottoni, figuriamoci da fuori. Non si riesce davvero a capire uno sfogo del genere di un allenatore così importante. Certamente la prestazione non è stata buona, ma in questo periodo tutte le squadre sono abbastanza in difficoltà. L'unica che sta andando bene la Roma: non è partita per fare campionato di testa, eppure è lì. È un campionato all'insegna dell'equilibrio, ma non di grande livello". Così Ottavio Bianchi, allenatore del primo scudetto del Napoli ed ex tecnico di Roma e Inter, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul durissimo sfogo di Antonio Conte nel post-partita di Bologna-Napoli.

La Roma può giocarsela fino alla fine? "Di vecchi maestri ne ho avuti tanti e dicevano che la prima cosa è non prendere gol. Poi il golletto salta fuori. Mi insegnavano anche che nella boxe il pugile che va sul ring e rischia sempre, prende un cazzotto d'incontro e va ko. Mentre i pugili tipo Monzon vincono i campionati. Alla lunga, però, puntare su un nucleo ristretto di giocatori può rappresentare un problema".

L'Inter è l'altra capolista: "L'Inter è la più attrezzata, ha l'abitudine di frequentare i quartieri alti della classifica. Ha una rosa molto importante e a certi livelli le motivazioni si trovano strada facendo. La Roma è la sorpresa, l'Inter la conferma".

Milan-Como in Australia, Ottavio Bianchi la pensa così: "Mi viene da sorridere. Il calcio è ormai dominato dal dio denaro. Non mi convince in nessuna maniera, né con i soldi né con la giustificazione di esportare il nostro calcio all'estero. Mi sembra solo una grande stupidaggine pubblicitaria".