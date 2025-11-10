Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fortin: “Il Lens mi ha voluto fortemente, ma Padova è il posto giusto per crescere”

Fortin: "Il Lens mi ha voluto fortemente, ma Padova è il posto giusto per crescere"
Daniel Uccellieri
Oggi alle 18:33Serie B
Daniel Uccellieri
fonte Da Arezzo, Niccolò Ceccarini e Dimitri Conti

Mattia Fortin, portiere del Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio.

Qual è il vero obiettivo del Padova in questa stagione?
"Il nostro obiettivo è ottenere una salvezza tranquilla e il prima possibile. La classifica di Serie B è sempre molto corta, quindi dobbiamo concentrarci sul raggiungere al più presto i punti necessari per restare in categoria. È il primo traguardo che ci siamo prefissati, e vogliamo centrarlo senza troppi patemi".

Negli ultimi anni diverse neopromosse, come la Juve Stabia lo scorso anno, sono riuscite a spingersi fino ai playoff. Pensate di poter avere anche voi un obiettivo del genere?
"Arriviamo da un campionato vinto molto bene, facendo tanti punti. Abbiamo grande ambizione e scendiamo sempre in campo per vincere. Sappiamo però che la Serie B è difficile: ci sono tanti campi complicati e squadre molto forti. Il nostro obiettivo resta la salvezza, ma tutto ciò che arriverà in più sarà guadagnato. L’importante è mantenere equilibrio e pensare partita dopo partita".

A livello personale, sei giovane, hai ottimi mezzi fisici e già esperienze internazionali. Questa stagione può essere un passo importante per te?
"Sì, in estate sono stato acquistato dal Lens, una squadra di Ligue 1 francese. Il fatto di essere rimasto in prestito al Padova, una piazza che conosco bene e dove ho vinto il campionato, è stato un passaggio naturale. È una scelta fatta per crescere, per acquisire esperienza in un campionato più competitivo e per dimostrare il mio valore".

Come nasce la scelta del Lens, un club prestigioso del calcio francese, di puntare su di te?
"È stata una trattativa che andava avanti da tempo. Già alla fine del campionato scorso, dopo la mia stagione in Serie C con il Legnago, c’era stato un forte interessamento. Parliamo di una società importante, che oggi è stabilmente tra le prime posizioni della Ligue 1: un’offerta del genere era difficile da rifiutare. Ho avuto modo di incontrare il direttore sportivo del Lens, anche lui ex portiere, che mi ha trasmesso molta fiducia. Anche il direttore Mirabelli mi ha consigliato molto in questa scelta. Credo che sia stata un’operazione vantaggiosa per tutti: per me, per il Padova e per il Lens".

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
