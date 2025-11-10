La Torres scioglie i nodi per la panchina. Gradito ritorno in rossoblù: la squadra va a Greco
Sembrava non potesse essere possibile, dopo l'addio estivo, ma invece Alfonso Greco è tornato sulla panchina della Torres: dopo l'esonero di mister Michele Pazienza, e il periodo con Marco Sanna a far da traghettatore, il club sardo ha deciso per il ritorno del trainer, che nell'ultimo quadriennio ha fatto le fortune della prima squadra rossoblù.
Di seguito, la nota ufficiale diffusa dall'ufficio stampa sassarese:
"La Torres comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra ad Alfonso Greco.
Il tecnico romano torna dopo le eccellenti stagioni in rossoblù dove ha conquistato un secondo ed un terzo posto in Serie C e dirigerà il primo allenamento della nuova gestione questo pomeriggio presso lo stadio Vanni Sanna.
La presentazione dell’allenatore classe ’69 è prevista per martedì alle ore 15:30 presso la sala conferenze dello stadio Vanni Sanna.
La società intende ringraziare Marco Sanna per essersi messo a totale disposizione della causa rossoblù dimostrando, ancora una volta, l’attaccamento ai nostri colori. Da oggi tornerà a guidare la Primavera del Club".
