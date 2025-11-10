Avellino, D'Agostino: "Avrei messo la firma per questo cammino. Siamo in linea con gli obiettivi"

Giovanni D'Agostino, amministratore unico dell'Avellino, attraverso i propri canali social, commenta così l'avvio di stagione degli irpini:

"Quattro vittorie, quattro pareggi, quattro sconfitte.

Da squadra neopromossa probabilmente ci avrei messo la firma ad inizio stagione. La media punti ci dice che siamo perfettamente in linea con gli obiettivi stagionali in un campionato tanto bello quanto difficile. Una cosa è sicura, c’è tanto da lavorare e molta strada ancora da fare ma se restiamo tutti uniti (la sciarpata sul 3-0 per gli avversari ieri è stata devastante) riusciremo ad ottenere ciò per cui lottiamo e lavoriamo quotidianamente. I delegati della Lega Bpresenti all’Orogel Stadium hanno definito la nostra tifoseria come quella migliore di sempre vista a Cesena e questo ci ha fatti risalire sul furgone per tornare in Irpinia sicuramente amareggiati per il risultato ma pieni di orgoglio. Grazie.

Non molliamo! Ci vediamo al Partenio. Forza Lupi, Forza Unione Sportiva Avellino".