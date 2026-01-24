Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Tra rossi e rigori, la Cavese non ci sta. Prosperi: "Veniamo sempre puniti con leggerezza..."

Tra rossi e rigori, la Cavese non ci sta. Prosperi: "Veniamo sempre puniti con leggerezza..."TUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Claudia Marrone
Oggi alle 15:34Serie C
Claudia Marrone

Tra i match che ieri hanno aperto la 23ª giornata del campionato di Serie C, c'è stato quello tra Giugliano e Cavese, scontro salvezza che è terminato 0-0, con le due formazioni che si sono divise la posta in palio. Anche se non sono mancate le polemiche, o meglio il malcontento.

Che in casa campana è stato espresso da mister Fabio Prosperi: "Venivamo da una brutta sconfitta, e avevamo forse la partita peggiore da fare adesso, il Giugliano aveva la partita della vita e aspettava la Cavese quasi come la panacea di tutti i male: approcciarla bene non era facile, ma ce l'abbiamo fatta. Poi, nel corso del match abbiamo mancato in qualcosa, o meglio, potevamo essere più incisivi, ma l'episodio del rigore è stato ridicolo. Mi è stato detto che non si vedeva bene, che l'immagine era grigia e quindi è stata confermata la decisione: io posso solo accettare in silenzio. A ogni modo, quello conquistato, è un punto importante, e noi dobbiamo essere bravi a tenere botta su questi episodi, che ridicola è stata anche l'espulsione di Cionek. A onor del vero, la leggerezza con cui veniamo sempre puniti, mi fa pensare un po'".

Da segnalare che il rosso è arrivato al 10' del primo tempo, con il direttore di gara che ha giudicato da espulsione un presunto colpo del polacco ai danni di De Rosa mentre il penalty cui accenna Prosperi, è relativo al 51', quando l'arbitro giudica falloso un tocco di mano di un giocatore blufoncè; il rigore è stato poi fallito (CLICCA QUI per il live match di TuttoMercatoWeb.com).

Articoli correlati
Cavese, Awau verso il Catania? Prosperi: "Ha male al ginocchio, ma dovrà dare il... Cavese, Awau verso il Catania? Prosperi: "Ha male al ginocchio, ma dovrà dare il 100% finchè rimarrà"
Cavese, Prosperi: "Diamo tutto quello che abbiamo in quest'ultimo sforzo prima della... Cavese, Prosperi: "Diamo tutto quello che abbiamo in quest'ultimo sforzo prima della sosta"
Cavese, Prosperi: "Non possiamo mica definirci già salvi. Il percorso è ancora lungo"... Cavese, Prosperi: "Non possiamo mica definirci già salvi. Il percorso è ancora lungo"
Altre notizie Serie C
Serie C, 23ª giornata: cade l'Union Brescia, sorride il Benevento. Il Latina non... Serie C, 23ª giornata: cade l'Union Brescia, sorride il Benevento. Il Latina non si ferma più
Tra rossi e rigori, la Cavese non ci sta. Prosperi: "Veniamo sempre puniti con leggerezza..."... Tra rossi e rigori, la Cavese non ci sta. Prosperi: "Veniamo sempre puniti con leggerezza..."
Serie C, 23ª giornata: dopo i primi 45', sorride il Benevento. Sotto di un gol, invece,... Serie C, 23ª giornata: dopo i primi 45', sorride il Benevento. Sotto di un gol, invece, il Brescia
Zamuner: "Sapevo di aver costruito una squadra forte, ma il mio Vicenza ha sorpreso... Zamuner: "Sapevo di aver costruito una squadra forte, ma il mio Vicenza ha sorpreso tutti"
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: dopo Capuano, il Giugliano riparte da... Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: dopo Capuano, il Giugliano riparte da Di Napoli
Giugliano, ecco il nuovo tecnico: panchina affida a mister Di Napoli. È il quarto... UfficialeGiugliano, ecco il nuovo tecnico: panchina affida a mister Di Napoli. È il quarto della stagione
La Triestina torna a vincere. Marino: "Prestazione maiuscola, c'era voglia di fare... La Triestina torna a vincere. Marino: "Prestazione maiuscola, c'era voglia di fare risultato"
Gubbio, dal Pineto arriva l'attaccante Mastropietro. Spina fa il percorso inverso... UfficialeGubbio, dal Pineto arriva l'attaccante Mastropietro. Spina fa il percorso inverso
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Le più lette
1 Perché il Fenerbahce ha deciso di vendere En-Nesyri dopo 38 gol in un anno e mezzo
2 Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a Conceicao, scelte obbligate per Conte
3 En-Nesyri in viaggio verso la Juventus, La Stampa lo esalta: "Salto di qualità"
4 Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
5 Lotito furioso dopo la sua telefonata pubblicata sui social: "I giocatori non sono contro Sarri"
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lotito furioso dopo la sua telefonata pubblicata sui social: "I giocatori non sono contro Sarri"
Immagine top news n.1 Juve, incontro tra En-Nesyri e il Fenerbahce per definire l'addio e il passaggio in bianconero
Immagine top news n.2 Il Nottingham Forest promuove il made in Italy: chi sono i 7 giocatori ex Serie A della rosa
Immagine top news n.3 Napoli, ecco Giovane: iniziate le visite presso la clinica milanese La Madonnina
Immagine top news n.4 Giovane è pronto per il Napoli? Il suo tecnico al Corinthians: "Sì, ma lasciate stare Ronaldo"
Immagine top news n.5 Jonathan David svela il retroscena: "Ho trattato col Napoli, ma ho scelto la Juventus"
Immagine top news n.6 L'Inter allunga in classifica. Tutte le probabili formazioni, da Juve-Napoli a Roma-Milan
Immagine top news n.7 Inter esagerata, 6-2 al Pisa e messaggio Scudetto. Chivu: "Tirato fuori l'orgoglio"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.2 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.3 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.4 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Allegri: "Visita di Cardinale molto positiva. Momento importante, ci giochiamo la Champions"
Immagine news Serie A n.2 Como, standing ovation per Martin Baturina: esce dal campo tra gli applausi scroscianti
Immagine news Serie A n.3 Como, ma che gioiello di Kuhn: prodezza a giro di mancino, 5-0 calato al Torino
Immagine news Serie A n.4 "Grazie a quasi tutti": il saluto di Guilbert dopo la rescissione con il Lecce
Immagine news Serie A n.5 Como ingordo, il Torino affonda al Sinigaglia: doppietta Douvikas, arriva il 4-0
Immagine news Serie A n.6 Lutto nel mondo del calcio. È morto Giancarlo Cella: vinse lo Scudetto con l'Inter nel 1971
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, tegola Candellone? Il giocatore lascia anzitempo il campo per problema alla coscia
Immagine news Serie B n.2 Modena-Palermo, le formazioni ufficiali: a Mendes-De Luca risponde bomber Pohjanpalo
Immagine news Serie B n.3 Padova, Andreoletti: "Non parliamo di Serie A. Col SudTirol è scontro diretto per la salvezza"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 21ª giornata: notte fonda per il Pescara, scintille al 'Pata Stadium'. Bene la Juve Stabia
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Gregucci: "A Catanzaro dovremo fare una partita seria". E su Esposito...
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia-Entella, le formazioni ufficiali: Abate in tribuna. Ma conferma il 3-5-1-1
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 23ª giornata: cade l'Union Brescia, sorride il Benevento. Il Latina non si ferma più
Immagine news Serie C n.2 Tra rossi e rigori, la Cavese non ci sta. Prosperi: "Veniamo sempre puniti con leggerezza..."
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 23ª giornata: dopo i primi 45', sorride il Benevento. Sotto di un gol, invece, il Brescia
Immagine news Serie C n.4 Zamuner: "Sapevo di aver costruito una squadra forte, ma il mio Vicenza ha sorpreso tutti"
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: dopo Capuano, il Giugliano riparte da Di Napoli
Immagine news Serie C n.6 Giugliano, ecco il nuovo tecnico: panchina affida a mister Di Napoli. È il quarto della stagione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Lazio, il Via del Mare sembra stregato per Sarri
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Si chiude l'avventura di Bertucci al Parma Women. La giocatrice fa intanto rientro alla Juve
Immagine news Calcio femminile n.2 Rusek: "Aver firmato con la Juventus Women è il sogno di infanzia che si realizza"
Immagine news Calcio femminile n.3 Altro step in avanti per Mallardi: stabilmente aggregata alla prima squadra della Juve Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, nuovo rinforzo per la porta: accordo fino al 2028 con Larissa Rusek
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa Women, rottura del crociato per Di Bari: ieri l'operazione al ginocchio
Immagine news Calcio femminile n.6 Non c'è spazio alla Juve, Alessia Capelletti cambia: giocherà 6 mesi al Como Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?