Trapani, colpo in attacco: dal Perugia arriva l'esperto Ryder Matos. Il comunicato
Dopo la cessione di Luigi Canotto al Perugia, il Trapani ha annunciato l'arrivo dal club umbro del duttile attaccante Ryder Matos. Questo il comunicato del club siciliano:
"La società Fc Trapani 1905 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ryder Matos. L’esterno offensivo brasiliano, classe 1993, arriva dal Perugia dopo aver collezionato, nell’attuale stagione, 14 presenze in campionato mettendo a segno 1 rete. Cresciuto nel settore giovanile dell’Ec Vitória ha indossato in precedenza le maglia di Fiorentina, Ec Bahia, Cordoba Cf, Palmeiras, Carpi, Udinese, Verona, Lucerna ed Empoli. Spiccano le 88 presenze in serie A, 101 in B e 71 in C".
