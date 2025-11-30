Trapani, Aronica: "Pareggio giusto. Con sette titolari fuori i ragazzi hanno dato tutto"

Il Trapani non riesce a dare continuità alla vittoria contro il Foggia e si fa raggiungere dal Monopoli al “Provinciale”. Salvatore Aronica, tecnico granata, analizza così il pari casalingo, condizionato da un elenco di assenze pesantissimo: "Dopo il rigore abbiamo subito il contraccolpo ed è subentrata un po’ di apprensione - ha esordito -. Fino a quel momento il Monopoli aveva fatto poco, alla fine il pareggio è giusto. Voglio però sottolineare la prestazione dei ragazzi: oggi sono scesi in campo giocatori che non avevano mai giocato e ci mancavano sette titolari. Per quello che potevamo fare, abbiamo fatto il massimo".

Preoccupazione per l’infortunio di Fischnaller, costretto a lasciare il campo: "Ha accusato un problema muscolare al polpaccio, domani farà un esame strumentale. Non era particolarmente preoccupato, ha chiesto subito il cambio e non abbiamo voluto rischiare".

Aronica respinge poi ogni possibile condizionamento dalle voci societarie che, negli ultimi giorni, hanno agitato l’ambiente: "A noi interessano poco. Siamo partiti consapevoli della penalizzazione e i risultati non arrivano per caso. A prescindere dalle voci che, ad oggi, non hanno concretezza, il gruppo è solido e sa dove vuole arrivare. Stiamo lavorando per risalire la classifica e nelle ultime giornate abbiamo ottenuto risultati molto positivi".