Trento, Tabbiani: "La squadra oggi è più organizzata e dobbiamo mantenere questo livello"

In vista della gara contro l'Alcione Milano, il tecnico del Trento Luca Tabbiani ha commentato in conferenza stampa: "Quando rianalizzi la gara il rammarico cresce, perché fai una grande partita e torni a casa senza punti. La squadra oggi è più organizzata e dobbiamo mantenere questo livello. Sappiamo che all’esterno conta soprattutto il risultato, ma noi dobbiamo continuare a dare priorità alla prestazione: è attraverso quella che arrivano i punti.

Abbiamo diversi ragazzi che si sono allenati poco, ma dovrebbero recuperare. Qualcuno che ha giocato meno potrebbe trovare spazio, e questa freschezza ci può dare una mano. Giochiamo ininterrottamente da settembre: è normale avvertire un po’ di stanchezza. Per questo dobbiamo coinvolgere più giocatori possibile e prendere energia da tutti".