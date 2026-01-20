Ufficiale
Trento, risolto il prestito del portiere Rubboli: torna all'Imolese
Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Trento ha comunicato di aver risolto il prestito del portiere Lorenzo Rubboli, che torna così all'Imolese, club proprietario del suo cartellino. Di seguito la nota del club:
"A.C. Trento 1921 SpA comunica di aver risolto anticipatamente il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Lorenzo Rubboli da Imolese Calcio 1919.
A.C. Trento 1921 ringrazia Lorenzo Rubboli per l’impegno profuso con la maglia gialloblù e gli augura le migliori fortune sportive e personali per il prosieguo della propria carriera professionale".
