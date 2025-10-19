Atalanta-Lazio, le formazioni ufficiali: c'è Lookman falso nove, Zaccagni torna titolare
Sono ufficiali le scelte di formazione di Atalanta e Lazio per il big match in programma alle ore 18 alla New Balance Arena di Bergamo, settimo turno di Serie A. Di seguito i due schieramenti in campo, col ritorno di Zaccagni dal 1' e Lookman falso nove al posto di Krstovic sul fronte opposto:
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Sulemana, De Ketelaere; Lookman.
Allenatore: Ivan Juric.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni.
Allenatore: Maurizio Sarri.
