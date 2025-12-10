Triestina, Tesser: "I ragazzi stanno tenendo duro e non vengono premiati per quello che fanno"

Dopo la sfida persa contro la Giana Erminio, il tecnico della Triestina Attilio Tesser ha commentato in conferenza stampa: "I ragazzi stanno dando tutto, stanno tenendo duro e non vengono premiati per quello che fanno, non è facile resettare a livello mentale dopo partite come quella di oggi che fanno molto male. In altre situazioni si meritava molto di più, oggi in più sono arrivati tanti episodi che si sono susseguiti uno dietro l'altro.

E' difficile ma è quello che dobbiamo fare, domani torniamo in campo e ci alleneremo pensando all'AlbinoLeffe, altro non possiamo fare se non mantenere la concentrazione e la testa dalla parte giusta".

SERIE C, 17ª GIORNATA

GIRONE A

Trento-Cittadella 1-0

90'+1 Capone

Pro Vercelli-Renate 1-1

18’ Karlsson (R), 54’ Comi (P)

Arzignano Valchiampo-Inter U23 1-1

29’ Spinacce (I), 47’ Mattioli (A)

Novara-Vicenza 2-2

23’ Morra (V), 33’ Alberti (N), 44’ Stuckler (V), 90’+2’ Lanini (N)

Union Brescia-Lumezzane 0-1

28’ Iori

Pro Patria-Dolomiti Bellunesi 0-2

24' Marconi, 77' Clemenza

Albinoleffe-Ospitaletto 1-1

49' Guarnieri (O), 69' Gusu (A)

Lecco-Alcione Milano 1-0

41' Sipos

Virtus Verona-Pergolettese 1-1

10' Fiorin (VV), 29' Parker (P)

Giana Erminio-Triestina 2-1

8' Vitale (GE), 50' Vertainen (T), 82' Lamesta (rig)

Classifica - Vicenza 43, Lecco 33, Union Brescia 30, Cittadella 28, Alcione Milano 27, Inter U23 27, Pro Vercelli 24, Trento 23, Giana Erminio 23, Renate 21, Dolomiti Bellunesi 21, Lumezzane 20, Novara 20, AlbinoLeffe 18, Arzignano Valchiampo 18, Ospitaletto 16, Pergolettese 15, Virtus Verona 14, Pro Patria 12, Triestina -5

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva