Triestina, Tesser: "Vittoria importante per la classifica e per il morale dei giocatori"

Dopo il successo contro la Pro Patria, il tecnico della Triestina Attilio Tesser ha commentato: "Vittoria importante per la classifica, per il morale dei giocatori nel continuare a credere in quello che stiamo facendo, per i nostri tifosi perché finalmente hanno rivisto la squadra vincere, questo è importante perché ritengo che siano un fattore importante nel prosieguo del campionato. Oggi forse rispetto alle precedenti uscite si è fatto qualcosa di meno, c'era un po' di tensione e nella prima parte di gara anche un po' di vento che condizionava. Abbiamo comunque avuto una grande occasione subito, oltre a due ripartenze non sfruttate in superiorità numerica, una addirittura iniziata cinque contro due. La gara poi è proseguita senza intensità, senza grande ritmo nella parte finale del primo tempo, dove ho chiesto alla squadra di essere più dinamica.

Nel secondo tempo pronti via e siamo andati sotto dopo due minuti, non è stato semplice rimettere a posto le cose ma l'avevamo già raddrizzata dieci minuti dopo con Ionita, gol annullato per un fuorigioco forse di centimetri. Potevamo perderci sotto l'aspetto morale invece c'è stata una reazione, non era semplice per la tensione di cui parlavo prima e per l'aver preso subito gol in avvio di ripresa. Le precedenti gare le avevamo fatte quasi sempre noi, con grande intensità e pressione, oggi si è fatta un po' più fatica ma ci sono stati comunque il gol annullato ad Artur, poi il pareggio di Vertainen, tutto questo in undici contro undici dove li avevamo messi già un po' lì.

Dopo c'è stata l'espulsione, ho messo dentro tutte le forze offensive di cui potevo disporre, allargando Vicario sulla destra e trovando la strada per creare delle situazioni importanti. E alla fine l'abbiamo vinta con merito, perché abbiamo avuto altre tre o quattro palle gol anche dopo il 2-1, non capitalizzando e rischiando poi alla fine su un fallo laterale di non vincerla".