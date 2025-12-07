Triestina, Tesser: "Non abbiamo fatto ancora nulla. Contro la Giana massima concentrazione"

Alla vigilia della delicata trasferta sul campo della Giana Erminio, la Triestina prova a dare continuità al successo dell’ultimo turno. Il gruppo ha ritrovato fiducia, ma sa bene che il cammino resta lungo e pieno di insidie. Lo ricorda con chiarezza Attilio Tesser, che alla vigilia del match del “Città di Gorgonzola” ha indicato la rotta da seguire: "La vittoria dello scorso turno ha dato sicuramente maggiore serenità, ma non abbiamo fatto ancora niente. Servono dignità, voglia di far bene e massima concentrazione per la difficile partita che ci attende”.

Il tecnico sottolinea l’importanza dello sblocco degli attaccanti:

“Il fatto che gli attaccanti si siano sbloccati dà fiducia e serenità. Vivono per il gol e certe situazioni possono solo aiutare. Sono particolarmente contento per Alessandro: giocando meno ha comunque saputo essere determinante”.

Di fronte ci sarà una Giana estremamente solida:

“È sempre una squadra difficile da affrontare. Negli ultimi anni ha centrato stabilmente i playoff e anche ora è lì. Nelle ultime dieci gare ha perso solo una volta, al 92’ a Vicenza, su calcio piazzato. È un gruppo che lavora insieme da anni, con giovani molto interessanti”.

Tesser però non vuole alibi né distrazioni:

“Al di là dell’avversario, saremo noi a determinare il nostro destino. Dovremo sapere leggere la partita ed esprimere il nostro gioco. L’esito dipenderà molto da noi”.

Sul fronte recuperi, nessuna novità:

“Purtroppo non ci sono rientri imminenti: i giocatori a disposizione saranno gli stessi della scorsa settimana”.