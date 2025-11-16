Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Triestina, Crnigoj: "Troppi punti persi, la penalizzazione poteva già essere azzerata"

Triestina, Crnigoj: "Troppi punti persi, la penalizzazione poteva già essere azzerata"
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 15:34Serie C
Daniel Uccellieri

Domen Crnigoj, centrocampista della Triestina, ha parlato dopo il pari contro il Trento: "Chi ci segue, chi ci guarda, sicuramente sa che i punti conquistati dovrebbero essere molti di più, ma alla fine è il rettangolo di gioco che conta e stiamo facendo abbastanza fatica pur dominando le partite. Peccato per tutti i punti persi, perché secondo me la penalizzazione sarebbe stata tranquillamente già azzerata. Questo sicuramente ci avrebbe reso le cose più facili rispetto alla situazione attuale.

Oggi sicuramente la squadra era molto corta a livello di panchina ma chi entra però secondo me deve spingere di più, i cambi loro nella partita di oggi sono quelli che hanno permesso loro di rimontare. Noi abbiamo ricevuto un contributo un po' più molle, quindi bisogna guardarsi dentro individualmente valutando se ognuno stia facendo il massimo delle sue possibilità.

Le prestazioni sono comunque in costante crescita a partire dalle occasioni create, non stiamo però portando sufficienti punti a casa ed è questo che conta, quando meriti molto di più e porti a casa poco fa particolarmente male. A volte sarebbe bello in un certo senso giocare male e portare a casa il risultato pieno, giocassi male sarebbe più semplice andare a trovare gli aspetti sui quali migliorare. Qui c'è poco da dire per trovare questi aspetti, c'è da lavorare e basta, spingere ogni allenamento più forte possibile, le partite passano e bisogna iniziare a vincere"

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
