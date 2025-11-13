AAA cercasi squadra: 100 svincolati dall'Italia e dal mondo: Tomiyasu e Balotelli i top
C'è ancora tempo per attingere dal mercato degli svincolati e ancora si possono trovare delle occasioni interessanti. Vediamo nel dettaglio un elenco di 100 nomi selezionati da Tuttomercatoweb:
PORTIERI
Dimitry Beraud (1998, Repubblica Democratica del Congo)
Andrea Consigli (1987, Italia)
Alessio Cragno (1994, Italia)
Fraser Forster (1988, Inghilterra)
Ivan Lomaev (1999, Russia)
Vito Mannone (1988, Italia)
Rui Patricio (1988, Portogallo)
Luigi Sepe (1991, Italia)
Salvatore Sirigu (1987, Italia)
Tomas Vaclik (1989, Repubblica Ceca)
DIFENSORI
Daniel Amartey (1994, Ghana)
Jordan Amavi (1994, Francia)
Borna Barisic (1992, Croazia)
Simone Benedetti (1992, Italia)
Juan Bernat (1993, Spagna)
Joshua Brenet (1994, Curaçao)
Mattia Caldara (1994, Italia)
Michele Camporese (1992, Italia)
Pawel Dawidowicz (1995, Polonia)
Mattia De Sciglio (1992, Italia)
Jason Denayer (1995, Belgio)
Koffi Djidji (1992, Costa d'Avorio)
Leo Dubois (1994, Francia)
Davide Faraoni (1991, Italia)
Andrea Gasbarro (1995, Italia)
Ismaily (1990, Brasile)
Rick Karsdorp (1995, Olanda)
Layvin Kurzawa (1992, Francia)
Diego Laxalt (1993, Uruguay)
Renan Lodi (1998, Brasile)
Nicola Murru (1995, Italia)
Martin Montoya (1991, Spagna)
Nilton (2001, Portogallo)
Angelo Ogbonna (1988, Italia)
Sergio Reguilon (1996, Spagna)
Andrea Rispoli (1988, Italia)
Mario Rui (1991, Portogallo)
Junior Sambia (1996, Francia)
Alessandro Tuia (1990, Italia)
Takehiro Tomiyasu (1998, Giappone)
CENTROCAMPISTI
Alvaro Aguado (1996, Spagna)
Dele Alli (1996, Inghilterra)
André Anderson (1999, Italia)
Gabriel Appelt Pires (1993, Brasile)
Mattia Aramu (1995, Italia)
Tiemoué Bakayoko (1994, Francia)
Giacomo Bonaventura (1989, Italia)
Rafael Carioca (1989, Brasile)
Santiago Caseres (1998, Argentina)
Andrea Danzi (1999, Italia)
Gonzalo Escalante (1993, Argentina)
Fernando (1992, Brasile)
Jérémy Gelin (1997, Francia)
Ali Karimi (1994, Iran)
Pepin Machin (1996, Guinea Equatoriale)
Adam Maher (1993, Olanda)
José Mauri (1996, Argentina)
Fredrik Midtsjo (1993, Norvegia)
Alex Oxlade-Chamberlain (1993, Inghilterra)
Dimitri Payet (1987, Francia)
Miralem Pjanic (1990, Bosnia Erzegovina)
Rafinha (1993, Brasile)
Aaron Ramsey (1990, Galles)
Jairo Riedewald (1996, Olanda)
Jacopo Sala (1991, Italia)
Jonjo Shelvey (1992, Inghilterra)
Roberto Soriano (1991, Italia)
Marco van Ginkel (1992, Olanda)
Lucas Vera (1998, Argentina)
Nicolas Viola (1989, Italia)
ATTACCANTI
Paco Alcacer (1993, Spagna)
André Ayew (1989, Ghana)
Jaime Baez (1995, Uruguay)
Mario Balotelli (1990, Italia)
Patrick Bamford (1993, Inghilterra)
Borja Baston (1992, Spagna)
Jayden Braaf (2002, Olanda)
Zymer Bytyqi (1996, Kosovo)
Assan Ceesay (1994, Gambia)
Diego Costa (1988, Spagna)
Djanini (1991, Capo Verde)
Douglas Costa (1990, Brasile)
Emmanuel Dennis (1997, Nigeria)
Mattia Destro (1991, Italia)
Samuel Grandsir (1996, Francia)
Odion Ighalo (1989, Nigeria)
Lorenzo Insigne (1991, Italia)
Aldo Kalulu (1996, Rep. Dem. Congo)
François Kamano (1996, Guinea)
Wahbi Khazri (1991, Tunisia)
Samuele Longo (1992, Italia)
Victor Moses (1990, Nigeria)
Clinton N'Jie (1993, Camerun)
Peter Olayinka (1995, Nigeria)
Adam Ounas (1996, Algeria)
Pedrinho (1999, Brasile)
George Puscas (1996, Romania)
Robin Quaison (1993, Svezia)
Nathan Redmond (1994, Inghilterra)
Nicola Sansone (1991, Italia)
Nicolò Turco (2004, Italia)
