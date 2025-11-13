Cinque nazionali possono festeggiare stasera la qualificazione ai Mondiali

Chi può qualificarsi oggi per i Mondiali? Guardiamo nel dettaglio:

Ha molte possibilità il Portogallo, che in caso di vittoria questa sera in Irlanda non dovrà fare calcoli e parteciperà alla Coppa del Mondo per la settima edizione consecutiva. In caso di mancato successo a Dublino, alla selezione di Roberto Martinez basterà che l'Ungheria non vinca in Armenia.

Anche la Francia ha il destino nelle sue mani, giocando lo scontro diretto contro l'Ucraina al "Parc des Princes" di Parigi. Bleus che si sono fatti fermare nell'ultimo turno dall'Islanda e pertanto il vantaggio sulla selezione di Rebrov è solo di 3 punti e non basterà pertanto un pareggio per chiudere subito la questione.

Anche la Norvegia può qualificarsi nostro malgrado. Basta fare meglio dell'Italia e avere quel punto per renderla irraggiungibile. Ma di fatto anche fare lo stesso risultato dell'Italia la qualificherebbe virtualmente, avando un vantaggio nella differenza reti (+26 contro il nostro +10) incolmabile.

Attenzione alle gare nella notte in Nord, Centro America e Caraibi: due selezioni potrebbero staccare il biglietto ed è il caso della Giamaica, che deve vincere a Trinidad e Tobago e sperare che Curaçao perda alle Bermuda (che ha zero punti). I reggae boyz hanno fin qui partecipato a una sola edizione dei Mondiali, nel 1998. Può farcela anche Honduras, vincendo in Nicaragua e sperando che il Costa Rica venga fermato da Haiti. Per gli honduregni in caso di qualificazione sarebbe un ritorno alla Coppa del Mondo dopo 12 anni.