Parma, Suzuki oggi sotto i ferri: il club riflette se ricorrere al mercato degli svincolati

Brutto infortunio per Ziom Suzuki dopo la sfida contro il Milan. Il portiere del Parma si è infortunato alla mano e gli esami strumentali hanno riportato una "frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide". L'estremo difensore giapponese è rientrato in patria dove oggi si farà operare. Con ogni probabilità l'assenza dai campi sarà lunga e mister Cuesta dovrà fare a meno del suo titolare per gran parte della stagione in corso. Una tegola che non ci voleva in un campionato così delicato come la Serie A e un obiettivo, quello della salvezza, da raggiungere.

Sulla questione si è espresso di recente anche il capitano della formazione ducale Delprato che ha voluto mandare un messaggio di vicinanza al suo compagno di squadra da parte del gruppo: "Ci dispiace, cerchiamo di stargli vicino tutti noi suoi compagni. Perdiamo sicuramente una pedina importante, sappiamo che dovrà stare fermo un bel po' di tempo. L'unica cosa è la vicinanza nostra, solo questo".

Ma ora come si muoverà il Parma? Sicuramente tornerà sul mercato a gennaio per cercare un sostituto. Nel frattempo i gialloblù potranno contare su Edoardo Corvi, classe 2001, e Filippo Rinaldi, classe 2002. Qualora non dovessero fornire nel necessarie garanzie, scrive l'edizione odierna della Gazzetta di Parma, non sarebbe da escludere anche un intervento immediato sul mercato degli svincolati.