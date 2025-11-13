Parma, Suzuki oggi sotto i ferri: il club riflette se ricorrere al mercato degli svincolati
Brutto infortunio per Ziom Suzuki dopo la sfida contro il Milan. Il portiere del Parma si è infortunato alla mano e gli esami strumentali hanno riportato una "frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide". L'estremo difensore giapponese è rientrato in patria dove oggi si farà operare. Con ogni probabilità l'assenza dai campi sarà lunga e mister Cuesta dovrà fare a meno del suo titolare per gran parte della stagione in corso. Una tegola che non ci voleva in un campionato così delicato come la Serie A e un obiettivo, quello della salvezza, da raggiungere.
Sulla questione si è espresso di recente anche il capitano della formazione ducale Delprato che ha voluto mandare un messaggio di vicinanza al suo compagno di squadra da parte del gruppo: "Ci dispiace, cerchiamo di stargli vicino tutti noi suoi compagni. Perdiamo sicuramente una pedina importante, sappiamo che dovrà stare fermo un bel po' di tempo. L'unica cosa è la vicinanza nostra, solo questo".
Ma ora come si muoverà il Parma? Sicuramente tornerà sul mercato a gennaio per cercare un sostituto. Nel frattempo i gialloblù potranno contare su Edoardo Corvi, classe 2001, e Filippo Rinaldi, classe 2002. Qualora non dovessero fornire nel necessarie garanzie, scrive l'edizione odierna della Gazzetta di Parma, non sarebbe da escludere anche un intervento immediato sul mercato degli svincolati.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.