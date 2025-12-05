Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie A, la Ref Cam ci sarà in più partite e diventa Haier Cam. De Siervo: "Così parliamo ai giovani"

Ivan Cardia
Oggi alle 15:30Serie A
Ivan Cardia

La Lega Calcio Serie A e Haier, brand numero uno al mondo nel settore dei grandi elettrodomestici, comunicano una nuova e innovativa partnership, dando vita a un’alleanza strategica che consolida il loro impegno verso i milioni di appassionati di calcio e i valori che questo sport incarna: vicinanza, passione e innovazione.
 
Il brand, dedicato a coloro che aspirano a esperienze premium, diventerà Official Partner della Serie A e sarà strettamente connesso alla Refcam, che da oggi prenderà il nome di Haier-Cam. In ogni giornata di Serie A Enilive, più gare vedranno l’utilizzo dell’innovativa telecamera, e le immagini esclusive dal vivo del gioco, che consentono ai tifosi di sentirsi ancora più coinvolti all’interno del match, saranno brandizzate Haier. Lega Calcio Serie A è stata la prima lega calcistica ad adottare questa novità e trasmettere nelle proprie partite queste entusiasmanti riprese e, grazie a questa partnership, ancora più gare di campionato potranno essere arricchite con la suggestiva Haier-Cam.
 
La crescita tecnologica derivante da questa collaborazione non si ferma però alle sole inquadrature in campo: tutti i monitor all’interno dell’iliad International Broadcast Center di Lissone saranno forniti da Haier, con l’obiettivo di alzare ulteriormente lo standard qualitativo per le attività svolte grazie a monitor con tecnologie MiniLED di ultima generazione. L’accordo è in linea con l’ambizione di Haier di consolidarsi come brand di riferimento nel mercato degli elettrodomestici, offrendo ai tifosi soluzioni innovative basate su tecnologie avanzate, connettività e user experience. Una strategia che riflette la storia del brand, che da oltre 20 anni investe nello sport come motore di innovazione, inclusione e connessione con le persone. Nel corso della partnership verranno sviluppate iniziative dedicate che arricchiranno l’esperienza del pubblico, valorizzando le aree espositive Haier presenti nei punti vendita dei propri partner e includendo attività che porteranno lo spirito della collaborazione sempre più vicino ai tifosi.
 
"L’ingresso di Haier tra i nostri partner ci consente di cogliere tutto il potenziale di una grande innovazione come la Refcam - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -, che ricordiamo siamo stati i primi ad adottare tra le varie leghe calcistiche. Grazie a questa collaborazione riusciremo a garantire un numero sempre maggiore di gare in cui potremo portare i nostri tifosi ‘inside the game’ regalando a tutti gli spettatori il privilegio di assistere in prima persona a tutti gli episodi decisivi delle partite. La Haier-Cam è il nostro modo di parlare la lingua dei giovani.

Vogliamo che i tifosi del futuro, ovvero i giovani delle generazioni Alfa e Zeta si sentano parte integrante del gioco, non più semplici spettatori. Con questa telecamera, ogni decisione diventa un contenuto digitale, pronto a essere condiviso, commentato e discusso”.
 
“Siamo orgogliosi di legare il nostro nome alla Lega Calcio Serie A. Come brand leader negli elettrodomestici e nell’ecosistema della smart home, inauguriamo una nuova era, iniziata con la collaborazione esclusiva con DAZN come partner tecnologico per lo sviluppo di Fuoriclasse powered by Haier e che oggi si consolida direttamente in campo grazie alla Serie A, con l’introduzione dell’innovativa Haier-Cam. Per Haier questa partnership è un passo naturale dopo il lancio delle nostre Smart TV: condividiamo l’obiettivo di valorizzare in modo sempre più significativo l’esperienza degli appassionati. Innovare, per noi, significa ascoltare. Ascoltare per cogliere i bisogni prima che diventino esigenze e creare soluzioni che avvicinano il pubblico alle emozioni autentiche. Ad esempio, le nostre Smart TV, progettate per offrire fluidità e qualità visiva ai massimi livelli, permettono di vivere al meglio anche le immagini esclusive della Haier-Cam, che offre un punto di vista unico direttamente dal cuore del gioco. Non parliamo solo di prodotto, ma di valore: qualità, personalizzazione, autenticità. È questo il significato della nostra presenza nello sport e nel calcio italiano: rendere ogni momento più coinvolgente e più vicino alle passioni di chi vive il gioco”, ha commentato Emiliano Garofalo, Country Manager Haier Group Italy.
 

