Union Brescia, Diana: "Vittoria che vale tantissimo. Col cuore si arriva ovunque"

Luca Bargellini
Oggi alle 19:49Serie C
Luca Bargellini

Vittoria esterna per l'Union Brescia sul campo della Triestina. Un successo di misura, quello della formazione lombarda, che permette di continuare il trend positivo in vetta al Girone A di Serie C. Queste le parole, raccolte da TrivenetoGoal, del tecnico dei bresciani Aimo Diana:

“Questa vittoria vale tanto, tantissimo. Oggi abbiamo giocato contro una squadra viva allenata da una grande allenatore. Mi deve far pensare che in settimana devo lavorare diversamente con gli attaccanti per proporre poi in campo schemi nuovi. Comunque non credo che molti vinceranno in questo campo. Siamo stati bravi a stappare la partita e a difenderci come potevamo: con più esperienza potevamo chiuderla prima con qualche ripartenza, ma va bene così. Ci mettiamo sempre il cuore e se hai quello puoi arrivare ovunque: è un gruppo che vedo tutti i giorni e appunto non ho preoccupazioni per le assenze degli attaccanti. A fine primo tempo ho detto ai miei ragazzi che basta sola occasione giusta; poi ovviamente quanto costruito nei primi minuti deve portare qualcosa in più. Bravi tutti però, soprattutto quelli che sono subentrati che non parlano e lavorano.

I direttori di gara non avevano sentito l’annuncio che era ripreso a funzionare l’FVS: ci siamo innervositi perchè volevamo usarlo essendo certi del tocco di mano; poi l’assistente ci ha chiesto scusa vedendo il fallo al monitor. Con tante telecamere come oggi funziona bene; il problema è quando si va in certi altri stadi. Le decisioni mi sono sembrate giuste. De Maria non l’ho voluto rischiare, ma non dovrebbe essere nulla. Anche Sorensen è stato molto precauzionale. Spagnoli domani farà degli accertamenti, ma fino a metà dicembre sarà difficile avere con noi sia Maistrello che Spagnoli. Ho qualche speranza in più su Vido. Mercato degli svincolati? Abbiamo guardato qualcosa, ma nulla; andiamo bene così. Balotelli? Assolutamente no, nel modo più assoluto”.

