Vicenza, Gallo: "Segnale di mentalità vincente, ma dobbiamo essere più cattivi"

Dopo la vittoria del Vicenza contro l’Arzignano, Fabio Gallo ha commentato a caldo la prestazione dei suoi, come riportato da TrivenetoGoal, sottolineando la solidità del gruppo e alcuni aspetti da migliorare.

“È un segnale di mentalità vincente, gruppo solido contro una squadra che ha fatto una buonissima partita. Va dato merito a loro ma anche a noi. Mi aspettavo una partita così, siamo stati un po’ carenti ma bisognava avere pazienza”.

Il tecnico biancorosso non ha nascosto qualche dettaglio che non lo ha convinto del tutto: “I palloni persi? È chiaro che mi fanno arrabbiare, però sono cose che capitano. Questa non è una squadra presuntuosa”.

Spazio poi alle scelte tattiche e agli episodi chiave del match: “I cambi? Volevo cambiare le caratteristiche in attacco con giocatori di movimento rispetto a quelli del primo tempo. Sul loro pareggio siamo stati superficiali, la palla è stata colpita male: dobbiamo essere più cattivi”.

Infine, un passaggio sulle proteste dell’Arzignano nel finale: “L’arbitro ha dato due minuti in più oltre i cinque”.