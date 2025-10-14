Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

ZIELINSKI PARLA DEL SUO FUTUTRO ALL'INTER, LA ROMA STUDIA IL RINNOVO CON CELIK. LA LAZIO PENSA AL DIVORZIO CON GIGOT, MENTRE IL PSG STUDIA L'OFFERTA PER KONE. ICARDI-TORINO, SI PUO' DAVVERO FARE

Piotr Zielinski è sempre uno dei giocatori più rappresentativi della Polonia. Il centrocampista dell'Inter è intervenuto ai microfoni dei media polacchi in conferenza stampa dopo il successo per 2-0 contro la Lituania e ha spiegato: "Sono contento che il legame tra noi e i tifosi si stia rafforzando a ogni partita. Era da molto tempo che non cantavamo così bene insieme e festeggiavamo una vittoria insieme".

Complice il rilancio sotto la gestione di Gian Piero Gasperini, la situazione contrattuale di Zeki Celik con la Roma sembra destinata a risolversi in maniera positiva. Per il difensore turco, arrivato nell'estate del 2022 dal Lille per 7 milioni, scrive il Corriere della Sera nella sua edizione dedicata alla Capitale, il ds giallorosso Ricky Massara avrebbe, infatti, iniziato a valutare il rinnovo del contratto che scade il 30 giugno prossimo.

Il futuro professionale di Samuel Gigot sembra destinato a svilupparsi lontano dal mondo Lazio. Il difensore francese, arrivato nell'estate 2024 nella Capitale e riscattato nel corso degli ultimi mesi per circa 4 milioni di euro, non è mai riuscito a trovare spazio con Maurizio Sarri e potrebbe lasciare Roma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, già nel mercato di gennaio. Gigot si era fermato dopo la prima amichevole stagionale con la Primavera e, a metà settembre, è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia. La riabilitazione è in corso in Francia, ma il club biancoceleste ha ormai deciso di inserirlo nella lista dei partenti.

Il Paris Saint-Germain prepara l’assalto a Manu Koné. Secondo quanto riportano i media francesi e rilanciato questa mattina dal Corriere dello Sport, il club parigino avrebbe messo nel mirino il centrocampista della Roma, considerato uno dei profili più interessanti del panorama europeo. L’idea, per l’estate prossima, sarebbe quella di presentarsi a Trigoria con un’offerta monstre da 60 milioni di euro.

Mauro Icardi al Torino non è solamente una suggestione. Secondo quanto riportato da La Stampa, il reparto offensivo dei granata è comunque stato rinforzato in estate e non è un'urgenza acquistare un altro centravanti, ma qualcosa potrebbe accadere nei prossimi mesi. In Turchia da giorni continuano a ribadire che c'è stato un contatto tra i granata e l'argentino, che ha un contratto in scadenza con il Galatasaray.

GERRARD DICE NO AI RANGERS, LAZOVIC SCEGLIE LA SAUDI LEAGUE E IL SARAGOZA SI SEPARA DA GABI. ANCHE IL NEOM TENTA ICARDI, MENTRE YAMAL E' AL CENTRO DI UNA OFFERTA CLAMOROSA

Sembrava fatta per il ritorno ai Rangers, invece Steven Gerrard si sarebbe tolto dalla corsa alla panchina del gigante scozzese. Lo riporta talkSport che fa sapere come l'inglese abbia cambiato idea nonostante l'accordo fosse stato quasi raggiunto. 45 anni, Gerrard è senza squadra dopo aver visto interrompersi il suo rapporto con i sauditi dell'Al-Ettifaq.

I tifosi della Stella Rossa avevano sognato il grande ritorno del loro ex capitano, ma il destino ha preso un’altra direzione. Darko Lazovic, esterno serbo, ha deciso di intraprendere una nuova avventura lontano da Belgrado, scegliendo la stessa strada di Dušan Tadić: entrambi vestiranno la maglia dell’Al Wahda, club degli Emirati Arabi Uniti.

È già terminata la prima esperienza in panchina di un'ex leggenda dell'Atletico Madrid. Il Real Zaragoza e Gabi hanno deciso di porre fine al loro rapporto contrattuale dopo la sconfitta subita sabato scorso ad Almería. L’ex centrocampista lascia così la panchina aragonese dopo 20 partite alla guida del club.

L’ex calciatore e allenatore del Lecce, Francesco Moriero, riparte dall’Albania. Dopo la precedente esperienza sulla panchina del Laçi, il tecnico leccese classe 1969 è stato ufficialmente annunciato come nuovo allenatore del Klubi Sportiv Flamurtari Vlorë, storico club della città di Valona, situata di fronte alle coste salentine.

Lamine Yamal è ormai una stella indiscussa del Barcellona, capace di rompere record di precocità e diventare un punto fermo della squadra di Hansi Flick, alla guida del club dalla scorsa stagione. Durante l’estate, il giovane esterno ha rinnovato fino al 2031 con un supercontratto: stipendio base oltre i 10 milioni netti, una firma da 25 milioni ripartita su sei anni e bonus variabili che possono portare i suoi guadagni fino a 20 milioni netti se raggiunge tutti gli obiettivi. Negli ultimi giorni, Yamal è tornato al centro dei rumors di mercato. Secondo Fichajes.net, l’Al-Hilal avrebbe addirittura offerto 400 milioni di euro per il suo cartellino, con un contratto di sette stagioni. Il Barça ha smentito l’offerta e confermato che Yamal non è in vendita, ribadendo il suo ruolo fondamentale nella squadra. Non è la prima volta che il giovane talento catalano suscita interesse: a marzo 2024 il PSG aveva offerto 200 milioni, rifiutati dal club.

Il NEOM, club saudita tra i più ricchi al mondo, torna all’attacco sul mercato, questa volta con gli occhi puntati su una vecchia conoscenza del calcio italiano. Dopo aver tentato l’acquisto del centrocampista Baris Yilmaz, il club saudita sarebbe pronto a fare sul serio per Mauro Icardi.