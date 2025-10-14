Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 ottobre

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 ottobreTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 01:00Serie A
Simone Lorini
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

ZIELINSKI PARLA DEL SUO FUTUTRO ALL'INTER, LA ROMA STUDIA IL RINNOVO CON CELIK. LA LAZIO PENSA AL DIVORZIO CON GIGOT, MENTRE IL PSG STUDIA L'OFFERTA PER KONE. ICARDI-TORINO, SI PUO' DAVVERO FARE

Piotr Zielinski è sempre uno dei giocatori più rappresentativi della Polonia. Il centrocampista dell'Inter è intervenuto ai microfoni dei media polacchi in conferenza stampa dopo il successo per 2-0 contro la Lituania e ha spiegato: "Sono contento che il legame tra noi e i tifosi si stia rafforzando a ogni partita. Era da molto tempo che non cantavamo così bene insieme e festeggiavamo una vittoria insieme".

Complice il rilancio sotto la gestione di Gian Piero Gasperini, la situazione contrattuale di Zeki Celik con la Roma sembra destinata a risolversi in maniera positiva. Per il difensore turco, arrivato nell'estate del 2022 dal Lille per 7 milioni, scrive il Corriere della Sera nella sua edizione dedicata alla Capitale, il ds giallorosso Ricky Massara avrebbe, infatti, iniziato a valutare il rinnovo del contratto che scade il 30 giugno prossimo.

Il futuro professionale di Samuel Gigot sembra destinato a svilupparsi lontano dal mondo Lazio. Il difensore francese, arrivato nell'estate 2024 nella Capitale e riscattato nel corso degli ultimi mesi per circa 4 milioni di euro, non è mai riuscito a trovare spazio con Maurizio Sarri e potrebbe lasciare Roma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, già nel mercato di gennaio. Gigot si era fermato dopo la prima amichevole stagionale con la Primavera e, a metà settembre, è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia. La riabilitazione è in corso in Francia, ma il club biancoceleste ha ormai deciso di inserirlo nella lista dei partenti.

Il Paris Saint-Germain prepara l’assalto a Manu Koné. Secondo quanto riportano i media francesi e rilanciato questa mattina dal Corriere dello Sport, il club parigino avrebbe messo nel mirino il centrocampista della Roma, considerato uno dei profili più interessanti del panorama europeo. L’idea, per l’estate prossima, sarebbe quella di presentarsi a Trigoria con un’offerta monstre da 60 milioni di euro.

Mauro Icardi al Torino non è solamente una suggestione. Secondo quanto riportato da La Stampa, il reparto offensivo dei granata è comunque stato rinforzato in estate e non è un'urgenza acquistare un altro centravanti, ma qualcosa potrebbe accadere nei prossimi mesi. In Turchia da giorni continuano a ribadire che c'è stato un contatto tra i granata e l'argentino, che ha un contratto in scadenza con il Galatasaray.

GERRARD DICE NO AI RANGERS, LAZOVIC SCEGLIE LA SAUDI LEAGUE E IL SARAGOZA SI SEPARA DA GABI. ANCHE IL NEOM TENTA ICARDI, MENTRE YAMAL E' AL CENTRO DI UNA OFFERTA CLAMOROSA

Sembrava fatta per il ritorno ai Rangers, invece Steven Gerrard si sarebbe tolto dalla corsa alla panchina del gigante scozzese. Lo riporta talkSport che fa sapere come l'inglese abbia cambiato idea nonostante l'accordo fosse stato quasi raggiunto. 45 anni, Gerrard è senza squadra dopo aver visto interrompersi il suo rapporto con i sauditi dell'Al-Ettifaq.

I tifosi della Stella Rossa avevano sognato il grande ritorno del loro ex capitano, ma il destino ha preso un’altra direzione. Darko Lazovic, esterno serbo, ha deciso di intraprendere una nuova avventura lontano da Belgrado, scegliendo la stessa strada di Dušan Tadić: entrambi vestiranno la maglia dell’Al Wahda, club degli Emirati Arabi Uniti.

È già terminata la prima esperienza in panchina di un'ex leggenda dell'Atletico Madrid. Il Real Zaragoza e Gabi hanno deciso di porre fine al loro rapporto contrattuale dopo la sconfitta subita sabato scorso ad Almería. L’ex centrocampista lascia così la panchina aragonese dopo 20 partite alla guida del club.

L’ex calciatore e allenatore del Lecce, Francesco Moriero, riparte dall’Albania. Dopo la precedente esperienza sulla panchina del Laçi, il tecnico leccese classe 1969 è stato ufficialmente annunciato come nuovo allenatore del Klubi Sportiv Flamurtari Vlorë, storico club della città di Valona, situata di fronte alle coste salentine.

Lamine Yamal è ormai una stella indiscussa del Barcellona, capace di rompere record di precocità e diventare un punto fermo della squadra di Hansi Flick, alla guida del club dalla scorsa stagione. Durante l’estate, il giovane esterno ha rinnovato fino al 2031 con un supercontratto: stipendio base oltre i 10 milioni netti, una firma da 25 milioni ripartita su sei anni e bonus variabili che possono portare i suoi guadagni fino a 20 milioni netti se raggiunge tutti gli obiettivi. Negli ultimi giorni, Yamal è tornato al centro dei rumors di mercato. Secondo Fichajes.net, l’Al-Hilal avrebbe addirittura offerto 400 milioni di euro per il suo cartellino, con un contratto di sette stagioni. Il Barça ha smentito l’offerta e confermato che Yamal non è in vendita, ribadendo il suo ruolo fondamentale nella squadra. Non è la prima volta che il giovane talento catalano suscita interesse: a marzo 2024 il PSG aveva offerto 200 milioni, rifiutati dal club.

Il NEOM, club saudita tra i più ricchi al mondo, torna all’attacco sul mercato, questa volta con gli occhi puntati su una vecchia conoscenza del calcio italiano. Dopo aver tentato l’acquisto del centrocampista Baris Yilmaz, il club saudita sarebbe pronto a fare sul serio per Mauro Icardi.

Articoli correlati
Bremer si ferma ancora: lesione del menisco, dovrebbe tornare solo dopo la prossima... Bremer si ferma ancora: lesione del menisco, dovrebbe tornare solo dopo la prossima sosta
Da Yildiz a Pio Esposito, passando per Pulisic e Dybala: punto sui rinnovi in Serie... Da Yildiz a Pio Esposito, passando per Pulisic e Dybala: punto sui rinnovi in Serie A
Gattuso cambia modulo, Italia col 3-5-2. Oggi partita e manifestazione: Udine blindata... Gattuso cambia modulo, Italia col 3-5-2. Oggi partita e manifestazione: Udine blindata
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 ottobre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 ottobre
Di Michele: "Cagliari squadra organizzata. Con l'infortunio di Belotti ha perso incisività"... Di Michele: "Cagliari squadra organizzata. Con l'infortunio di Belotti ha perso incisività"
Capello sulla lotta Scudetto: "Napoli e Inter, poi la Juve e la sorpresa Roma. E... Capello sulla lotta Scudetto: "Napoli e Inter, poi la Juve e la sorpresa Roma. E il Milan..."
Parma, Cherubini: "Contento di quanto stanno facendo all'Inter Chivu e Bonny" TMWParma, Cherubini: "Contento di quanto stanno facendo all'Inter Chivu e Bonny"
Parma, Circati sul futuro: "Sogno un top club in un campionato di alto livello" Parma, Circati sul futuro: "Sogno un top club in un campionato di alto livello"
Italia, Gattuso: "Israele non velocissimo dietro. Zaniolo? Per noi è un giocatore... Italia, Gattuso: "Israele non velocissimo dietro. Zaniolo? Per noi è un giocatore importante"
Israele, Solomon: "Giocare contro l'Italia e contro una squadra italiana è sempre... Israele, Solomon: "Giocare contro l'Italia e contro una squadra italiana è sempre difficile"
Padovan: "Se l'Italia non andasse ai Mondiali saranno guai seri per tutti vertici... Padovan: "Se l'Italia non andasse ai Mondiali saranno guai seri per tutti vertici federali"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
Le più lette
1 Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
2 Assurdo dalla Francia: il PSG vuole comprare Yamal, ma c'è la clausola da 1 miliardo
3 Francia, Deschamps ne ha per tutti: "Non si può prendere il secondo gol. Ma l'arbitro..."
4 Capello sulla lotta Scudetto: "Napoli e Inter, poi la Juve e la sorpresa Roma. E il Milan..."
5 Bremer si ferma ancora: lesione del menisco, dovrebbe tornare solo dopo la prossima sosta
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia-Israele, le probabili formazioni: Gattuso passa alla difesa a tre, due ballottaggi
Immagine top news n.1 Tegola Castellanos per la Lazio: lesione alla coscia destra, fuori fino alla prossima sosta
Immagine top news n.2 Gattuso: "Pio merita tutto, volevo chiamare Spalletti. Porte aperte a tutti, anche a Zaniolo"
Immagine top news n.3 Juventus, Bremer si opera al menisco: tempi di recupero incerti. Tutte le ultime
Immagine top news n.4 Juventus, altri guai fisici per Bremer: lesione al menisco sinistro, sarà operato
Immagine top news n.5 Moise Kean non ce la fa. L'attaccante lascia il ritiro azzurro e torna a Firenze
Immagine top news n.6 Il Como invita 50 tifosi in Australia per la sfida col Milan: "Evolviamoci per riportare in alto la Serie A"
Immagine top news n.7 Fondi esteri sulla Lazio? Il club: "Notizie false. Mai pervenuta alcuna offerta"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.2 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.3 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.4 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"
Immagine news Serie C n.2 Gorgone: "FVS diminuisce gli errori arbitrali. Utopistico però aspettarsi il VAR come in A"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Pio Esposito, giusto preferirlo a Hojlund? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Di Michele: "Cagliari squadra organizzata. Con l'infortunio di Belotti ha perso incisività"
Immagine news Serie A n.3 Capello sulla lotta Scudetto: "Napoli e Inter, poi la Juve e la sorpresa Roma. E il Milan..."
Immagine news Serie A n.4 Parma, Cherubini: "Contento di quanto stanno facendo all'Inter Chivu e Bonny"
Immagine news Serie A n.5 Parma, Circati sul futuro: "Sogno un top club in un campionato di alto livello"
Immagine news Serie A n.6 Italia, Gattuso: "Israele non velocissimo dietro. Zaniolo? Per noi è un giocatore importante"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Bari torna al lavoro in vista della Reggiana. Presente il presidente De Laurentiis
Immagine news Serie B n.2 Palermo, si va verso l'ennesimo pienone stagionale: col Modena si punta al record
Immagine news Serie B n.3 Zanon: "Darò il 100% per salvare la Carrarese. Una fortuna incontrare Calabro"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, buone notizie dall'infermeria per Donati: Barak e Ferrari lavorano coi compagni
Immagine news Serie B n.5 Pescara, slitta il rientro di Tsadjout: salterà anche la sfida con la Carrarese. Il punto
Immagine news Serie B n.6 Cerri: "Questo Bari merita tanto. Non mi precludo la Juve. Toni? Firmerei per fare la metà"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Pellizzari: "Debuttare al Menti è stato indescrivibile. Cerco di giocare senza paura"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, nei posticipi vincono Dolomiti Bellunesi e Trento. Attesa per i recuperi
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bertotto sbarca a Picerno, sostituisce De Luca
Immagine news Serie C n.4 Cappiello: "Il futuro del Sorrento passa anche dalla ripresa dei lavori dello stadio Italia"
Immagine news Serie C n.5 Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, operazione al ginocchio riuscita per Guglielmotti. La nota del club
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Top11 della Serie A Women, domina il Napoli guidato da Floe. 4 giocatrici fanno il bis
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan, Babb sul terzo intervento al menisco: "Non vedo l'ora di poter dire che sono tornata"
Immagine news Calcio femminile n.3 La prima volta in Serie A della Ternana Women: in 600 al Gubbiotti per una gara storica
Immagine news Calcio femminile n.4 La Roma Femminile blinda Greggi. La centrocampista rinnova fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, si è chiusa la 2ª giornata: Roma, Lazio e Napoli a punteggio pieno
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Corelli: "Abbiamo lottato fino alla fine con le unghie e con i denti"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?