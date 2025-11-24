TMW Lazio, Romagnoli sul futuro: "Non ho sentito il club, non so che intenzioni abbia"

A margine della 42ª edizione del Premio 'Beppe Viola' ha parlato il difensore della Lazio, Alessio Romagnoli. Ecco quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com:

Quanto sei orgoglioso di questo premio?

"Tanto, è un bel premio da ricevere per uno sportivo. Poi questa è la 42esima edizione, quindi è un premio storico, sono felice di farne parte".

Sulla Lazio: serviva equilibrio fra difesa e attacco?

"Sì, abbiamo fatto una buonissima partita, non era facile, dovevamo chiuderla prima perché altrimenti poi rischi di non portare a casa la vittoria portandotela fino alla fine. Ma siamo contenti di quello che abbiamo fatto e vogliamo continuare a fare bene".

Il tuo pensiero sulla stagione e sul progetto?

"Spero di divertirmi innanzitutto, cercando di dare il massimo, cercando di arrivare più in alto possibile. Per me l'obiettivo deve essere la Champions, anche se è difficile, l'obiettivo deve essere quello".

Sulla situazione dei tifosi: per voi è difficile?

"Non è facile giocare in uno stadio così bello come l'Olimpico con poca gente, a noi dispiace che i tifosi abbiano questa situazione, quello che possiamo fare noi è dare il massimo in campo e renderli orgogliosi".

Sul tuo futuro, vi siete sentiti con il club dandovi appuntamento?

"No, non li ho sentiti, quindi non so loro che intenzioni abbiano, quando sarà il momento ne parleremo".